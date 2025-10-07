Adana'da olay, 5 Ekim günü saat 21.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi Anadolu Lisesi Caddesi'nde meydana geldi.

Çukurova Belediyesi'nde park bahçelerde çalışan Erdal Elik (40), Adana Büyükşehir Belediyesi'nde idari işlerde çalışan S.T. (45) ile bir süre önce ilişkisini bitirdi.

ESKİ SEVGİLİ YENİ SEVGİLİYLE KARŞILAŞTI

İHA'daki habere göre ayrılığı kabullenemeyen Erdal Elik, S.T.'yi rahatız etmeye başladı. Bu sırada S.T., Adana Büyükşehir Belediyesi'nde mezarlıklarda görevli S.E. (48) ile aşk yaşamaya başladı. S.T., sevgilisi S.E. ile gezdiği sırada eski sevgilisi olan Erdal Elik ile karşılaştı.

KOLUNDAN BIÇAKLANDI KURTARILAMADI

S.E. ve Erdal Elik arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. S.E., Erdal Elik'i kolundan bıçakladı. Çok fazla kan kaybeden Elik, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Elik kurtarılamadı.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınarak defnedildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri yaşanan olaydan kısa süre sonra şüpheli S.E.'yi yakaladı.