ADANA´da seyir halindeyken çelik bariyeri aşıp, refüjdeki ağaçlara çarpan TIR´ın sürücüsü Ercan Büyükakkaş (61), hayatını kaybetti. Bölgede inceleme yapan polis ve sağlık ekipleri, Büyükakkaş´ın kalp krizi geçirip, hayatını kaybettikten sonra kazanın yaşandığı ihtimali üzerinde duruyor.Kaza, saat 21.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Acıdere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ercan Büyükakkaş yönetimindeki mermer tozu yüklü 51 ABU 358 plakalı TIR, iddiaya göre kontrolden çıkıp, çelik bariyeri aşarak refüjdeki ağaçlara çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, vücudunda herhangi bir yara bulunmayan sürücü Büyükakkaş´ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ve savcının kaza yerinde yaptığı çalışmanın ardından Büyükakkaş´ın cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı. Polis ve sağlık ekibinin ilk incelemesinde, direksiyon başında kalp krizi geçirip, hayatını kaybettikten sonra kaza yaptığı ihtimali üzerinde durulan Büyükakkaş´ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (DHA)Görüntü Dökümü
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Kaza yeri
Kaza yapan TIR
Polis araçları
TIR'ın lastik izleri
Yoğun trafik
Cenaze aracıHaber Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Adana / Sarıçam Haber Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)
2022-12-29 00:41:00
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