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        Araç kiralama kavgası kanlı bitti: 1 ölü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 21:38
        Araç kiralama kavgası kanlı bitti: 1 ölü

        Gökhan KESKİNCİ/ ADANA, (DHA)ADANA'da Bayram Akbaş (25), araç kiralama meselesi yüzünden kavga ettiği Ö.C.A. ve S.A. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. 

        Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşının evine gelen Bayram Akbaş, sohbet ettiği sırada adrese S.A., B.Y. ve Ö.C.A. geldi. Bayram Akbaş, iddiaya göre evin önüne gelen 3 kişi ile araç kiralama melesi yüzünden tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.C.A. ve S.A., Akbaş'a tabanca ile ateş açtı. Göğsünden, bacağından ve ayağından vurulan Akbaş, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise kaçtı. Ağır yaralanan Akbaş, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Akbaş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Akbaş'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. 

        Cinayet şüphelilerini yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor. (DHA)FOTOFRAFLI DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Yüreğir Gökhan KESKİNCİ

        2023-07-26 21:37:57

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