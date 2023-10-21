100 kez para cezası kesilen cam silen gence bu defa `hayasızca hareketler´ suçundan işlem yapıldı ADANA´dakavşakta otomobillerin camını silen Umut Y. (19), kendisini cep telefonuyla görüntüleyen sürücüye el hareketi yaparak, tacizde bulundu. Gözaltına alınan, daha önce Kabahatler Kanunu´na göre yaklaşık 100 kez para cezası kesilen Umut Y., `hayasızca hareketler´ suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

ADANA´dakavşakta otomobillerin camını silen Umut Y. (19), kendisini cep telefonuyla görüntüleyen sürücüye el hareketi yaparak, tacizde bulundu. Gözaltına alınan, daha önce Kabahatler Kanunu´na göre yaklaşık 100 kez para cezası kesilen Umut Y., `hayasızca hareketler´ suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, 16 Ekim günü saat 14.00 sıralarında Seyhan ilçesi Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı´nda meydana geldi. Kavşakta cam silen Umut Y. (19), kendisini cep telefonuyla görüntüleyen otomobil sürücüsünü, el hareketi yaparak, taciz etti. Otomobilin camlarına deterjanlı su sıkıp, köpürterek sürücünün görüntü almasını engelleyen Umut Y., küfrederek uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntünün sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önce Kabahatler Kanunu´ndan yaklaşık 100 kez para cezası kesilen Umut Y.´yi yakalamak için çalışma başlattı. Polis, şüpheli Umut Y.´yi Cevat Yurdakul Caddesi´ndeki kavşakta cam silerken yakaladı. Umut Y. ifadesinde, yanlış anlaşıldığını, hareket çekmek istemediğini öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından `hayasızca hareketler´ suçundan adliyeye sevk edilen Umut Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.