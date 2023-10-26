SoloTürk'ten Adana'da gösteri uçuşu
TÜRK HavaKuvvetleri'nin akrobasi timi SoloTürk, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı ve Çukurova Üniversitesi'nin (ÇÜ) kuruluşunun 50'nci yılı etkinlikleri kapsamında Adana'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
TÜRK HavaKuvvetleri'nin akrobasi timi SoloTürk, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı ve Çukurova Üniversitesi'nin (ÇÜ) kuruluşunun 50'nci yılı etkinlikleri kapsamında Adana'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi semalarında saat 16.00'da gerçekleştirilen etkinlikte SoloTürk alçak uçuş yaptı. Gösteriyi izlemeye katılan yoğun kalabalık cep telefonlarıyla da sık sık görüntü aldı. SoloTürk'ün gösterisi vatandaşlar ve öğrencilerden büyük beğeni topladı.