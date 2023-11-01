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        Gana'dan deprem bölgesine çikolata bağışı 

        GANACumhuriyeti, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu kentlere, Türk Kızılay aracılığıyla çikolata bağışı yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 15:55 Güncelleme: 01.11.2023 - 16:00
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        Gana'dan deprem bölgesine çikolata bağışı 
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        GANACumhuriyeti, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu kentlere, Türk Kızılay aracılığıyla çikolata bağışı yaptı.

        Dünyanın önemli kakao üreticilerinden Gana Cumhuriyeti, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin vurduğu iller için çikolata bağışında bulundu. Gemi ile Mersin Limanı'na ulaştırılan 6 bin 500 paket içilebilir çikolata ve bin 666 paket sürülebilir çikolata, TIR'larla Türk Kızılay Adana Bölge Deposu'na getirildi. Burada Gana Ankara Büyükelçisi Francisca Ashietey-Odunton ve Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı'nın katılımı ile bağış töreni düzenlendi.

        'MUTLULUK DUYUYORUZ'

        Büyükelçi Ashietey-Odunton, Türkiye ile ilişkilerinin eskiye dayandığını ve böyle bir zamanda yardım etmekten mutluluk duyduklarını belirterek, "Türkiye ile ilişkilerimiz 1960'lara dayanıyor. Böyle bir zamanda Türkiye'ye yardım etmemek olmazdı. Devlet adına yardımlarda bulunduğumuz için mutluluk duyuyoruz" dedi.

        Ramazan Saygılı ise "Gana devletine teşekkür ediyorum. Afrika'nın sıcak ikliminden, yaramızı sarmak için, yaralarımıza merhem olmak için oradan buraya kakao, çikolata göndermişler. Hem kurum adına hem ülkem adına teşekkür ederim" diye konuştu.

        Törenin ardından çikolata yüklü iki TIR, deprem bölgelerine doğru yola çıktı. Ayrıca Adana Kız Lisesi'nde de öğrencilere çikolata dağıtımı yapıldı.

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