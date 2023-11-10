Adanaspor - Gençlerbirliği: 0-2

STAT:Yeni Adana

HAKEMLER: Mehmet Ali Metoğlu, Kadir Akıllı, Onur Gülter

ADANASPOR: Ahmet Said Kıvanç - Ferhat Katipoğlu, Fatih Kurucuk, Evren Korkmaz, Lukaku, Dabo, Harun Alpsoy (Dk. 46 Diakite), Oberlin (Dk. 75 Ayuk), Hakkı Türker (Dk. 74 Devran Şenyurt), Metehan Altunbaş (Dk. 69 Muhammet Enes Gök), Fernandes

GENÇLERBİRLİĞİ: Orkun Özdemir - Uğur Akdemir (Dk.90 Nzaba), Alperen Babacan, Musa Çağıran, Yasin Güreler, Kayode (Dk. 87 Muhammed), Ensar Kemaloğlu, Enes Keskin (Dk. 90 Erdal), Özgür Çek(Dk. 66 Akabuze), Yatabare, Oltan Karakullukçu (Dk. 66 Shaocong)

GOLLER: Dk. 6 ve 80 Kayode (Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Harun Alpsoy, Dabo, Fatih Kurucuk (Adanaspor), Kayode, Yasin Güreler (Gençlerbirliği)

1´inci Lig´in 12´nci hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği, deplasmanda Adanaspor'u 2-0 yendi.

6´ncı dakikada Adanaspor´dan Dabo, kendi yarı alanından topu çıkarmak isterken Gençlerbirliği´nden Özgür topu kapıp Kayode´ye gönderdi. Kayode´nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

19´uncu dakikada Adanaspor´da atak geliştiren Oberlin, ceza alanı sağ çaprazından savunma arkasına sarkan Hakkı´yı gördü. Hakkı´nın ceza sahası yayından vuruşunda top, kaleci Orkun´dan geri döndü.

24´üncü dakikada Adanaspor´da atak geliştiren Lukaku içeri ortaladı. Fernandes´in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

35´inci dakikada Adanaspor´da soldan atak geliştiren Lukaku, pasını ceza sahası içerisindeki Hakkı´ya gönderdi. Hakkı´nın vuruşunda kaleci Orkun gole izin vermedi.

İlk yarı Gençlerbirliği´nin 1-0´lık üstünlüğüyle sona erdi.

57´nci dakikada Adanaspor´dan kaleci Ahmet´in uzun pasında Fernandes, rakip ceza alanı önünde indirip sert vurdu. Fernandes´in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

62´nci dakikada Gençlerbirliği´nde soldan atak geliştiren Özgür, Yatabare´ye pasını gönderdi. Yatabare´nin sert vuruşunda savunmada Evren yatarak müdahale etti.

80´inci dakikada Gençlerbirliği atağında Yatabare, içeri ortaladı. Arka direkte bulunan Kayode topu göğsüyle indirip şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu:0-2

Gençlerbirliği maçı 2-0 kazandı.

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