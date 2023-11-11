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        Evinde uyuşturucuyla yakalandı; `hediye´ karşılığı emanet aldım' dedi

        ADANA´dapolisin düzenlediği operasyonda evinde 11 kilogram takoz esrar ile 587 uyuşturucu hap ele geçirilen Basil H. (34) tutuklandı. Basil H. ifadesinde, "İsmini hatırlamadığım bir arkadaşım, `Sen esrar ve hap seversin´ diyerek, 2 gün sonra teslim alacağını söyleyip, uyuşturucuyu evime bıraktı. Bana da karşılığında uyuşturucudan bir miktar hediye edeceğini söyledi" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 10:58 Güncelleme: 11.11.2023 - 11:00
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        Evinde uyuşturucuyla yakalandı; `hediye´ karşılığı emanet aldım' dedi
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        ADANA´dapolisin düzenlediği operasyonda evinde 11 kilogram takoz esrar ile 587 uyuşturucu hap ele geçirilen Basil H. (34) tutuklandı. Basil H. ifadesinde, "İsmini hatırlamadığım bir arkadaşım, `Sen esrar ve hap seversin´ diyerek, 2 gün sonra teslim alacağını söyleyip, uyuşturucuyu evime bıraktı. Bana da karşılığında uyuşturucudan bir miktar hediye edeceğini söyledi" dedi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi´nde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takip başlatan polis, Basil H.´nin evinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğunu belirledi. Evine baskın düzenleyip, Basil H.´yi ters kelepçe yaparak gözaltına alan polis, evde eğitimli köpek `Barbara´ ile yaptığı aramada, yatak odasındaki giysi dolabında 11 kilo takoz esrar ile 587 uyuşturucu hap ele geçirdi.

        Emniyete götürülen şüpheli Basil H., ifadesinde, uyuşturucunun kendisine ait olmadığını öne sürerek, "İsmini hatırlamadığım bir arkadaşım, `Sen esrar ve hap seversin´ diyerek, 2 gün sonra teslim alacağını söyleyip, uyuşturucuyu evime bıraktı. Bana da karşılığında uyuşturucudan bir miktar hediye edeceğini söyledi" dedi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Basil H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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