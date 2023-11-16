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        Türkiye ve Balkan şampiyonu karateci, İtalya için sponsor bulamadı

        TÜRKİYEve Balkan şampiyonu milli karateci Turna Gürbüz (12), gelecek ay İtalya'da düzenlenecek Dünya Gençler Ligi müsabakalarına katılmak için sponsor bulamadı. Bu süreçte umudunu yitirmeye başladığını belirten ancak yine de çalışmalarını sürdüren Gürbüz, "Birkaç görüşmemiz var ama hala sponsor bulamadık. Türk bayrağımızı İtalya'da da en tepeye taşıyarak, dalgalandırmak istiyorum" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 13:28 Güncelleme: 16.11.2023 - 13:30
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        Türkiye ve Balkan şampiyonu karateci, İtalya için sponsor bulamadı
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        TÜRKİYEve Balkan şampiyonu milli karateci Turna Gürbüz (12), gelecek ay İtalya'da düzenlenecek Dünya Gençler Ligi müsabakalarına katılmak için sponsor bulamadı. Bu süreçte umudunu yitirmeye başladığını belirten ancak yine de çalışmalarını sürdüren Gürbüz, "Birkaç görüşmemiz var ama hala sponsor bulamadık. Türk bayrağımızı İtalya'da da en tepeye taşıyarak, dalgalandırmak istiyorum" dedi.

        Karate antrenörü babası İslam Gürbüz ile 7 yıldır çalışan milli sporcu Turna Gürbüz, bu yıl Denizli'de düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonası ile Karadağ'da yapılan Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nda birincilik elde etti. Kariyeri boyunca 70 madalya kazanan Gürbüz, 15 Aralık'ta İtalya'da düzenlenecek Dünya Gençler Ligi müsabakalarına hazırlanmaya başladı. Türkiye Karate Federasyonu 60 bin TL tutarındaki ulaşım ve konaklama masraflarını karşılamayınca Gürbüz ailesi, çareyi sponsor aramakta buldu.

        'YİNE DE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUM'

        Turna Gürbüz, umudunu yitirmeye başladığını ifade ederek, "Karate sporu kariyerimi ilerletebildiğim kadar ilerletmek, katılabildiğim her şampiyonaya da katılmak istiyorum. Şu an önümde aslında maddi olarak engeller var; ama yine çalışmaya devam ediyorum. Orada derece yapabileceğime inanıyorum. Özel maçlar olduğu için federasyon masrafları karışmıyor. Sadece gri pasaport almamıza yardımcı oluyor. Birkaç görüşmemiz var ama hala sponsor bulamadık. Türk bayrağımızı İtalya'da da en tepeye taşıyarak, dalgalandırmak istiyorum" dedi.

        'HİÇBİR FEDAKARLIKTAN PİŞMAN DEĞİLİZ'

        Turna'nın annesi Aylin Gürbüz de kızlarının önünü açmaya çalıştıklarını, bu nedenle otomobillerini satmak zorunda kaldıklarını söyledi. Destek beklediklerini dile getiren anne Gürbüz, "Turna, çok başarılı bir sporcu. Dünya Gençlik Ligi'ne katılmak için Adanalılardan destek bekliyoruz. Adana'mıza güzel derece getireceğini umuyoruz. Çünkü Turna bu sporu çok seviyor, ona çok güveniyoruz. Turna için yaptığımız hiçbir fedakarlıktan pişman değiliz. Maddi bir beklentimiz yok ama ulaşım ve konaklama masrafları için destek bekliyoruz. Orada inşallah Türk bayrağını en güzel şekilde dalgalandıracağız. Yaygın sporlara, futbola çok destek var; ama bizlere, kulüp sporlarına maalesef destek olunmuyor. Çok başarılı sporcular çıksa da aileler bir yerden sonra durmak zorunda kalıyor. Böylece çocuklarımızın hayalleri de duruyor" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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