'12´nci Kalkınma Planı, hayvancılığı geliştirecek, mesleği asla bırakmayın' ADANAVeteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı´nın yayımladığı 12´nci Kalkınma Planı´nda hayvancılık sektöründe atılacak adımlara dikkat çekerek, "Çok mantıklı ve bilimsel planlamalar yapılmış. Küçükbaş hayvancılık, ipek böcekciliği arıcılık ve daha birçok kategoride desteklemeler, gelişmeler hedeflenmiş. Özellikle besicilerimize sesleniyorum. Hayvancılığı asla bırakmasınlar. Üreticilerimiz uzun vadede bu tür planlamalar sayesinde hak ettiği parayı kazanacaktır" dedi.

ADANAVeteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı´nın yayımladığı 12´nci Kalkınma Planı´nda hayvancılık sektöründe atılacak adımlara dikkat çekerek, "Çok mantıklı ve bilimsel planlamalar yapılmış. Küçükbaş hayvancılık, ipek böcekciliği arıcılık ve daha birçok kategoride desteklemeler, gelişmeler hedeflenmiş. Özellikle besicilerimize sesleniyorum. Hayvancılığı asla bırakmasınlar. Üreticilerimiz uzun vadede bu tür planlamalar sayesinde hak ettiği parayı kazanacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, geçen ay 12´nci Kalkınma Planı´nı yayımladı. 'Türkiye´de istikrarlı büyüme, güçlü ekonomi, yeşil ve dijital dönüşümle rekabetçi üretim, nitelikli insan, güçlü aile, sağlıklı toplum, afetlere dirençli yaşam alanları, sürdürülebilir çevre ve adaleti esas alan demokratik iyi yönetişim' başlıklı ana eksenlerden oluşan planlamada, özellikle tarım ve hayvancılık sektörüne geniş yer verildi. Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, planlamada tarım ve hayvancılık gibi hayati konuların ciddiyetle ele alındığına dikkat çekerek açıklanan maddelerin hayata geçmesiyle 2024-2028 yılları arasında bu sektörlerde olumlu gelişmelerin olacağını söyledi.

`BÜTÜN KONULAR ELE ALINDI´

Besicilerin son yıllarda mesleklerini sürdürmekte zorluk yaşadığı gerçeğinin göz ardı edilmediğini ve kalkınma planının buna göre yapıldığını belirten Köse, "Tarım ve hayvancılık, planlamada önemli bir yere koyuldu. Bütün konular sıkı bir şekilde ele alındı. Küçükbaş hayvancılık, ipek böcekçiliği, arıcılık ve daha birçok kategoride desteklemeler, gelişmeler hedeflenmiş. Ardından bakanlık, hayvancılığa verilen destekleri yüzde yüzü aşan oranlarda artırdı. Türkiye´de hayvancılık artık geriye gitmeye ve insanlar bu mesleği bırakmaya başlamıştı. Bu planlama sayesinde durumun değişeceğini düşünüyorum. Özellikle besicilerimize sesleniyorum. Hayvancılığı asla bırakmasınlar. Üreticilerimiz uzun vadede bu tür planlamalar sayesinde hakettiği parayı kazanacaktır" diye konuştu.

`KIRMIZI ET AÇIĞI DA KAPANACAK´

4 sene içerisinde üretimin artacağına da söyleyen Köse, "Planın hayata geçmesiyle küçükbaş hayvan besicilerine verilen destek artacak, meralar zenginleştirilecek, kullanılmayan meralar ıslah edilip işletilecek ve üretim artacak. Böylece ülkemizde zaman zaman ortaya çıkan `kırmızı et açığı´ kapanacak ve bu problem ortadan kalkmış olacak" dedi.