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        Adana Şehir Hastanesi, hipertansiyon tedavisinde "renal denervasyon" yöntemini uygulamaya başladı

        KORAY KILIÇ - Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, hipertansiyon hastaları, ilaç kullanımını azaltan "renal denervasyon" yöntemiyle tedavi ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 12:18 Güncelleme: 09.12.2023 - 12:18
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        Adana Şehir Hastanesi, hipertansiyon tedavisinde "renal denervasyon" yöntemini uygulamaya başladı
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        KORAY KILIÇ - Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, hipertansiyon hastaları, ilaç kullanımını azaltan "renal denervasyon" yöntemiyle tedavi ediliyor.

        Tedavide, anestezi etkisinde hafif uyutulan hastaların kasık atardamarından kateter yardımıyla böbreklerin içine giriliyor.

        Daha sonra, böbreklerde hastanın tansiyonunu yükselten sinirler, kateter bazlı radyofrekans dalgalarla yakılarak zayıflatılıyor. Hastalar, genellikle uygulamadan bir gün sonra taburcu ediliyor.

        Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Şerafettin Demir, AA muhabirine, çağın en büyük sağlık problemlerinden hipertansiyonun, 40 yaşından sonra her 3 kişiden 1'inde görülme ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

        Bu rahatsızlığın tedavisinde ilacın yanı sıra diyet, egzersiz ve hayat şartlarının değişmesinin önemli olduğunu belirten Demir, "Bazı hastalarımızda, 4-5 ayrı ilaç kullanmasına rağmen tansiyonu kontrol altına alamayabiliyoruz. Bunlarda çaresiz kalabiliyoruz. Çünkü hipertansiyon, göz, beyin, böbrek ve kalp dokularına zaman içinde ciddi hasarlar verebilen, gün gün hastayı kemiren bir hastalık." diye konuştu.

        Demir, hipertansiyonun tedavisinde dünyada çok az merkezde yapılan "renal denervasyon" yönetimini uygulamaya başladıklarını ve etkin sonuçlar aldıklarını dile getirdi.

        Türkiye'de bu tedavi yöntemini uygulayan ender merkezlerden biri olduklarını belirten Demir, şöyle devam etti:

        "Özellikle birçok ilaç kullanmasına rağmen, kontrol altına alınamayan hipertansiyonu olan hastalarda başvurduğumuz yöntemlerden biri. Hastanın böbrek arterlerinde hipertansiyonu tetikleyen sinir uçlarını yakarak belli bir seviyede hipertansiyonu kontrol altına almaya çalışıyoruz. Burada amaç hipertansiyonu sıfırlamak değil, ilaç sayısını düşürmek. Bazı ilaçların vücuda olan toksik etkilerini de minimalize etmek. Kontrol altına alınamayan hipertansiyonun vücuda, göze, beyne, böbreğe, kalbe verdiği zararları minimalize etmeye çalışıyoruz."

        Demir, tedaviyi uyguladıkları hastalardan olumlu dönüşler aldıklarını söyledi.

        - Tedaviyle 8 yerine 1 ilaç kullanmaya başladı

        Tedavi gören hastalardan 68 yaşındaki Yıldız Dönüş, "renal denervasyon" tedavisinden önce çok fazla ilaç kullandığını anlattı.

        Doktorunun yönlendirmesiyle tedavinin uygulandığını belirten Dönüş, "8 ilacın yerine 1 ilaç almam ve ameliyat olmama rağmen daha zinde kalkmam beni çok sevindirdi. Daha önce aldığım ilaçlardan yarım, bir saat sonra baygınlık yaşıyordum. Duyuyordum, konuşamıyordum, anlatamıyordum. Kelimeleri yanlış anlıyor, yanlış ifade ediyordum. Evin içerisinde de bu durum sorun olmaya başlamıştı." dedi.

        Dönüş, uygulanan yöntem sayesinde kendini daha zinde, iyi ve mutlu hissettiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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