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        Adana'da anahtarlık şeklinde suikast tabancası ele geçirildi

        Adana'da bir eve yapılan operasyonda, biri anahtarlık şeklinde suikast tabancası olan 4 silah ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 09:56 Güncelleme: 09.12.2023 - 09:56
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        Adana'da anahtarlık şeklinde suikast tabancası ele geçirildi
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        Adana'da bir eve yapılan operasyonda, biri anahtarlık şeklinde suikast tabancası olan 4 silah ele geçirildi.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Narlıca Mahallesi'ndeki bir eve operasyon yaptı.

        Evdeki aramada, bazadaki örtülerin altına gizlenmiş anahtarlık şeklinde suikast tabancası, 1'i otomatik 3 ruhsatsız tabanca, 79 mermi, çelik yelek, 3,7 gram taş kokain, silah yapımında kullanılan 9 sürgü tutucu, 10 icra mili, 17 icra yayı ile 8 kurusıkı tabanca namlusu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan ev sahibi Ü.Y.K. ile oğlu C.K. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

        Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.K. tutuklandı, Ü.Y.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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