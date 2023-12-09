Adana'da anahtarlık şeklinde suikast tabancası ele geçirildi Adana'da bir eve yapılan operasyonda, biri anahtarlık şeklinde suikast tabancası olan 4 silah ele geçirildi.

Adana'da bir eve yapılan operasyonda, biri anahtarlık şeklinde suikast tabancası olan 4 silah ele geçirildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Narlıca Mahallesi'ndeki bir eve operasyon yaptı.

Evdeki aramada, bazadaki örtülerin altına gizlenmiş anahtarlık şeklinde suikast tabancası, 1'i otomatik 3 ruhsatsız tabanca, 79 mermi, çelik yelek, 3,7 gram taş kokain, silah yapımında kullanılan 9 sürgü tutucu, 10 icra mili, 17 icra yayı ile 8 kurusıkı tabanca namlusu ele geçirildi.

Gözaltına alınan ev sahibi Ü.Y.K. ile oğlu C.K. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.K. tutuklandı, Ü.Y.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.