AOSB'nin 50. yılı kutlandı

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nin (AOSB) 50. yılı törenle kutlandı.

Vali Yavuz Selim Köşger, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, AOSB'nin Türk sanayileşmesinin öncü şehri Adana'nın yüz akı olduğunu söyledi.

Bölgenin Adana'nın layık olduğu yere taşınmasında çok önemli destekleri olduğunu belirten Köşger, "AOSB, Adana'nın sanayisinin, kentin gelişmesinin ve tabii ülkemizin kalkınmasının önemli dinamolarından birisi olmuş, Türkiye'deki OSB'ler içerisinde de örnek bir yer teşkil etmiştir. Teknolojiye, çevreye duyarlı yatırımlarıyla, 40 bini aşan istihdamıyla, 2 milyar dolara varan ihracatıyla ve geliştirdiği her türlü endüstriyel yatırımlarla Türk sanayisinin ve kalkınmasının öncü dinamolarından birisi olmuştur. Bundan dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." diye konuştu.

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü de OSB'lerin kurulmasının ve işletilmesinin oldukça zor olduğunu ifade etti.

Başarı için dünya standartlarında hizmet üretmenin şart olduğunu anlatan Sütcü, "Ülkemizin en önemli meselelerinden biri olan cari açığı azaltmak, milli ekonomimizi güçlendirmek için sürdürülebilirlik ve çevre dostu uygulamalar, çağdaş ve günün ihtiyaçlarını yansıtan projelerle hizmet çıtasını her geçen gün daha yüksek noktalara taşıma azmindeyiz. Adana'mıza büyük ölçekli yeni yatırımların kazandırılması için sanayici ve OSB Yönetimi olarak bizlere düşen görevlerin farkındayız." dedi.

AOSB'nin 25 milyon metrekarelik alanda, yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet verdiğini aktaran Sütcü şöyle devam etti:

"Adana'da kullanılan elektriğin yüzde 22'lik, doğal gazın yüzde 40’lık, suyun ise yüzde 23'lük kısmı OSB'miz tarafından tüketilmektedir. OSB'ler arasında kıyaslandığında ise elektriğin yüzde 4, doğal gazın yüzde 5, suyun ise yüzde 7'lik kısmı OSB'mize aittir. Dolayısıyla OSB'miz bu ihtiyaçları karşılayabilecek büyük ölçekli modern ve teknolojik tesisler, altyapılarla donatılmış sanayi bölgelerinden birisidir."

Konuşmaların ardından AOSB'de faaliyet gösteren ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan "İSO 500" ile "İSO İkinci 500" listelerine giren 32 firmaya Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" listesinde yer alan 16 firmaya plaket verildi.

Törene milletvekilleri, iş insanları ve kent protokolü katıldı.