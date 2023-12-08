Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Eski kocasının kapıyı kilitleyip ateşe verdiği evde yaralanan kadın hastanede öldü

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, eski kocasının kapıyı kilitleyip ateşe verdiği evde yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 18:03 Güncelleme: 08.12.2023 - 18:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski kocasının kapıyı kilitleyip ateşe verdiği evde yaralanan kadın hastanede öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, eski kocasının kapıyı kilitleyip ateşe verdiği evde yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Eski eşi M.G'nin (57), 3 Kasım'da Söğütlü Mahallesi'ndeki evinin kapısını kilitleyerek ateşe vermesi sonucu yaralanan Fadime Korkusuz (41), tedavi gördüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

        Korkusuz'un cenazesi, otopsi için Adana Adli Kurumuna kaldırıldı.

        Yangında dumandan etkilenen kadının oğlu Erol G. (17) ile evi ateşe verdiği sırada kollarından yaralanan şüphelinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        - Olay

        Merkez Seyhan ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde, 3 Kasım'da M.G, boşandığı eşi Fadime Korkusuz ile tartışmıştı. Eski eşi Korkusuz ile yaşadığı tartışma sonucu oğlu Erol G'yi markete gönderen M.G, daha sonra kapıyı kilitleyerek evi ateşe verip kaçmıştı.

        Yangın nedeniyle vücudunda yanıklar oluşan Fadime Korkusuz ile marketten döndükten sonra evdeki dumandan etkilenen oğlu Erol G, sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

        Evi ateşe verdiği sırada kollarından yaralanan şüpheli M.G. ise merkez Sarıçam ilçesinde yakalanmış, daha sonra tedavi için hastaneye götürülmüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hava sıcaklıkları artacak
        Hava sıcaklıkları artacak
        Rusya Devlet Başkanı Putin adaylığını açıkladı
        Rusya Devlet Başkanı Putin adaylığını açıkladı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Edanur'un ölümünde kahreden detay! "Öl lan" deyip başından vurmuş!
        Edanur'un ölümünde kahreden detay! "Öl lan" deyip başından vurmuş!
        Drenaj sistemi zemini kurtardı!
        Drenaj sistemi zemini kurtardı!
        Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun durumu ağır!
        Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun durumu ağır!
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        -50 derecede günlük yaşam
        -50 derecede günlük yaşam
        "Türkiye elini taşın altına koymaya hazır"
        "Türkiye elini taşın altına koymaya hazır"
        Türkiye Kupası'nda kura çekildi!
        Türkiye Kupası'nda kura çekildi!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Ölümlü kazadan sonra yurt dışına çıkmış!
        Ölümlü kazadan sonra yurt dışına çıkmış!
        Büyükekşi duyurdu: Formatı değiştireceğiz
        Büyükekşi duyurdu: Formatı değiştireceğiz
        Türkiye'nin en zengin illeri
        Türkiye'nin en zengin illeri
        5 kent için "turuncu" 28 ile "sarı" uyarı! Meteoroloji'den cumartesi alarmı!
        5 kent için "turuncu" 28 ile "sarı" uyarı! Meteoroloji'den cumartesi alarmı!
        Emrah Bayraktar, Beşiktaş'a geri döndü!
        Emrah Bayraktar, Beşiktaş'a geri döndü!
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Dacia Duster Bursalı oldu!
        Dacia Duster Bursalı oldu!

        Benzer Haberler

        Eski eşinin ateşe verip kapıyı kilitlediği evde yaralanmıştı; 36 gün sonra...
        Eski eşinin ateşe verip kapıyı kilitlediği evde yaralanmıştı; 36 gün sonra...
        MHP Adana İl Başkanlığına ziyaret
        MHP Adana İl Başkanlığına ziyaret
        Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Adana'da depremde yıkılan binanın mühendisi ve müteahhidinin yargılanmasına...
        Adana'da depremde yıkılan binanın mühendisi ve müteahhidinin yargılanmasına...
        Polis, yeni çocukları dünyaya gelen ailelere bebek bezi dağıttı
        Polis, yeni çocukları dünyaya gelen ailelere bebek bezi dağıttı
        Asker uğurlama konvoyunda kaza: 4 yaralı
        Asker uğurlama konvoyunda kaza: 4 yaralı