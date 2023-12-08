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        Eski eşinin ateşe verip kapıyı kilitlediği evde yaralanmıştı; 36 gün sonra öldü

        ADANA´daeski eşi Muhammet G.´nin (57) ateşe verip kapıyı üzerine kilitlediği evde yaralanan Fadime Korkusuz (41), tedavi gördüğü hastanede 36 gün sonra hayatını kaybetti. Olaydan sonra yakalanan, kendisi de kolundan yaralanan Muhammet G.´nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 17:38 Güncelleme: 08.12.2023 - 17:40
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        Eski eşinin ateşe verip kapıyı kilitlediği evde yaralanmıştı; 36 gün sonra öldü
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        ADANA´daeski eşi Muhammet G.´nin (57) ateşe verip kapıyı üzerine kilitlediği evde yaralanan Fadime Korkusuz (41), tedavi gördüğü hastanede 36 gün sonra hayatını kaybetti. Olaydan sonra yakalanan, kendisi de kolundan yaralanan Muhammet G.´nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

        Olay, 2 Kasım günü saat 12.00 sıralarında Seyhan ilçesi Söğütlü Mahallesi´nde meydana geldi. 2 çocukları bulunan, 6 yıl önce boşanan Muhammet G. ile Fadime Korkusuz aynı evde yaşamaya devam etti. Sık sık Muhammet G. tarafından psikolojik ve fiziksel şiddete uğrayan Korkusuz, 27 Ekim´de polis merkezine giderek uzaklaştırma kararı aldırdı. Olay günü Muhammet G., tarım işçisi olarak çalışan Korkusuz ile tarlada kendisini aldattığını öne sürerek tartışmaya başladı. Oğlu E.G.´yi (17) alışveriş için markete gönderen Muhammet G., iddiaya göre, yanıcı maddeyle evi ateşe verdi. Alevler kısa sürede tüm evi sararken, Muhammet G. ise Korkusuz'u eve kilitleyip, otomobille kaçtı.

        SIĞINDIĞI BANYODA AĞIR YARALI BULUNDU

        Komşularının ihbarıyla sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Eve giren ekipler, Korkusuz'u banyoda ağır yaralı buldu. İlk müdahalesi yapılan Korkusuz, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önceleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri `tehdit´, `hırsızlık´ ve `kasten yaralama´ suçlarından 6 kaydı bulunan şüpheli Muhammet G.´yi, Sarıçam ilçesinde otomobilinde gözaltına aldı. Kollarında yanık izleri bulunan ve hastaneye kaldırılan Muhammet G., ilk ifadesinde, evi eski eşinin yaktığını öne sürdü.

        Korkusuz, tedaviye alındığı Yanık Yoğun Bakım Ünitesi´nde entübe edildi. Hastanede 36 gündür tedavisi süren Korkusuz., doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı. Korkusuz'un cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Öte yandan Muhammet G.´nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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