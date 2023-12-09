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        Yatak bazasından anahtarlık görünümlü tabanca çıktı

        ADANA´dapolis ekipleri, silahlı saldırı hazırlığında olduğu değerlendirilen Ümit Yaşar K. ile oğlu Cemal K.´nin evine düzenlenen operasyonda yatak bazalarında örtülerin altına gizlenmiş anahtar görünümlü suikast tabancası ile 1´i otomatik 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Silahların kendilerine ait olmadığını, kimin bıraktığını bilmediklerini öne süren Cemal K. tutuklandı, babası adli kontrolle serbest kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 10:38 Güncelleme: 09.12.2023 - 10:40
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        Yatak bazasından anahtarlık görünümlü tabanca çıktı
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        ADANA´dapolis ekipleri, silahlı saldırı hazırlığında olduğu değerlendirilen Ümit Yaşar K. ile oğlu Cemal K.´nin evine düzenlenen operasyonda yatak bazalarında örtülerin altına gizlenmiş anahtar görünümlü suikast tabancası ile 1´i otomatik 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Silahların kendilerine ait olmadığını, kimin bıraktığını bilmediklerini öne süren Cemal K. tutuklandı, babası adli kontrolle serbest kaldı.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Narlıca Mahallesi´ndeki müstakil bir evde çok sayıda ruhsatsız silah olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, silahlı saldırı hazırlığında olduğu değerlendirilen Ümit Yaşar K. ile oğlu Cemal K.´nin yaşadığı eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda yatak bazalarında örtülerin altına gizlenmiş anahtarlık görünümlü suikast tabancası, 1´i otomatik, 3 ruhsatsız tabanca, 79 mermi, çelik yelek, 3,7 gram taş kokain ile 8 kurusıkı namlusu ele geçirildi. Operasyonda Ümit Yaşar K. ile oğlu Cemal K. gözaltına alındı.

        Polis merkezine götürülen şüphelilerden Cemal K.´nin hırsızlık, çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçlarından 3 kaydı olduğu belirtildi. Şüpheli baba ile oğul, sorgularında, silahların kendilerine ait olmadığını, kimin koyduğunu bilmediklerini öne sürdü. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Cemal K. tutuklandı, Ümit Yaşar K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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