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        Adana'da eğitimini tamamlayan 750 polis adayı yemin etti

        Adana'da, Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) 29. dönem eğitim programını tamamlayan 750 polis adayı, yemin ederek mesleğe adım attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 11:50 Güncelleme: 09.12.2023 - 12:09
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        Adana'da eğitimini tamamlayan 750 polis adayı yemin etti
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        Adana'da, Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) 29. dönem eğitim programını tamamlayan 750 polis adayı, yemin ederek mesleğe adım attı.

        Merkezin spor salonunda düzenlenen mezuniyet töreni, polis adayları ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

        Vali Yavuz Selim Köşger, burada yaptığı konuşmada, polisliğin, geceyi aydınlatan yıldızlar gibi toplumu güvenle aydınlatan kahramanların mesleği olduğunu söyledi.

        Polisin, adaletin terazisini tutan güvenin mimarı olduğunu aktaran Köşger, "Halkımızın güvenliğini sağlayan polisimiz, toplumumuzdaki maddi ve manevi kayıpların azaltılması, halkımızı huzur içinde yaşaması, insan haklarının korunması ve hukukun uygulanması görevlerini büyük bir fedakarlıkla gecesini gündüzüne katarak yerine getirmektedir. Bu uğurda canlarını ortaya koyarak çalışan tüm emniyet mensuplarımızı canı gönülden kutluyor, bu uğurda canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum." diye konuştu.

        Vali Köşger, mezunlara, güçlerini adaletten, hukuktan ve haktan almaları tavsiyesinde bulundu.

        Konuşmaların ardından dönem birincisi Oğulcan Karacaoğlu, yaş kütüğüne plaket çaktı.

        Polis adayları yemin ettikten sonra kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

        Adaylar, sevinçlerini beraber mezun oldukları meslektaşları, aileleri ve yakınlarıyla paylaştı. Bazı adaylar ve aileler gözyaşlarını tutamadı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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