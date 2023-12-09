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        Adana'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

        Adana'da, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 14:42 Güncelleme: 09.12.2023 - 14:52
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        Adana'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
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        Adana'da, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

        Adana Sivil İnisiyatif Meclisi Başkanı Mahmut Eraslan, Taş Köprü'de toplanan grup adına yaptığı açıklamada, İsrail'in, Gazze'deki soykırım ve katliamlarına sessiz kalmayacaklarını söyledi.

        Seslerini gür bir şekilde çıkarmaya devam edeceklerini belirten Eraslan, "Bugün dünyanın gözü önünde Hamas'la savaştığını söyleyen terör örgütü, hastanedeki doktorla, hemşirelerle, çocuklarla savaşıyor. Okullara, öğretmenlere, eğitimcilere saldırıyor. Eğitimcilerle savaşıyor. İsrail bir devlet değil, terör örgütüdür. Bunu dünya duymazdan, görmezden gelmeye devam etsin. Biz duyurmaya devam edeceğiz." dedi.

        Katılımcılar, ellerinde Filistin bayrakları, döviz ve pankartlarla Asri Mezarlığı'na kadar yürüyüş yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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