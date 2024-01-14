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        Adana'da gümrük kaçağı 40 milyon 480 bin makaron ele geçirildi

        ADANA'da bir depoda piyasa değeri 26 milyon 312 bin TL olan 40 milyon 480 bin kaçak makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan depo sahibi N.Ç., tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 11:11 Güncelleme: 14.01.2024 - 11:15
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        Adana'da gümrük kaçağı 40 milyon 480 bin makaron ele geçirildi
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        ADANA'da bir depoda piyasa değeri 26 milyon 312 bin TL olan 40 milyon 480 bin kaçak makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan depo sahibi N.Ç., tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir depoda yüklü miktarda gümrük kaçağı makaron olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, N.Ç.'nin deposuna operasyon düzenledi. Depoda arama yapan polis, piyasa değeri 26 milyon 312 bin TL olan 40 milyon 480 bin kaçak makaron ele geçirdi. Gözaltına alınan N.Ç., işlemleri sonrası tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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