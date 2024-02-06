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        Adana'da depremde ölenler, yıkılan binaların enkazının kaldırıldığı alanlarda anıldı

        ADANA'da 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde hayatını kaybedenler, yıkılan binaların enkazının kaldırıldığı alanlarda anıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 06:08 Güncelleme: 06.02.2024 - 06:10
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        Adana'da depremde ölenler, yıkılan binaların enkazının kaldırıldığı alanlarda anıldı
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        ADANA'da 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde hayatını kaybedenler, yıkılan binaların enkazının kaldırıldığı alanlarda anıldı.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023´teki depremlerde Adana´da 13 bina yıkıldı, 418 kişi hayatını kaybetti. Depremin yıl dönümünde yaşamını yitirenler, yıkılan binaların enkazının kaldırıldığı alanlarda anıldı.

        Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi´nde depremde yıkılan Alpargün Apartmanı´nda hayatını kaybeden 96 kişi için yakınları anma etkinliği düzenledi. İlk depremin yaşandığı saat 04.17'de binanın enkazının kaldırıldığı alana gelen vatandaşlar, `Hayatlarımız enkaz altında kaldı´, `Acımız da öfkemiz de büyük´ yazılı pankartlar açtı. Duygu dolu anların yaşandığı anmaya katılanlar, kaybettikleri yakınları için gözyaşı döktü. Kalabalık, binanın tutuklu müteahhidi Hasan Alpargün´e en ağır cezanın verilmesini istedi.

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