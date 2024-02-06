Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da depremde yaşamını yitirenler anıldı

        Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için 04.17'de anma programı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 05:41 Güncelleme: 06.02.2024 - 05:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da depremde yaşamını yitirenler anıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için 04.17'de anma programı yapıldı.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı'nın da olduğu alanda anma etkinliği düzenlendi.

        Depremde kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarını taşıyan vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

        Alanda toplananlara Seyhan Belediyesi ekiplerince su ve çorba ikramında bulunuldu.

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in de katıldığı programda saat 04.17'de 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

        Depremzede Selver Küçükcan, burada yaptığı konuşmada, apartmanda 4 yakınını kaybettiğini söyledi.

        Adli sürecin takipçisi olacaklarını belirten Küçükcan, günlerinin her gün gözyaşıyla geçtiğini dile getirdi.

        Program, protokol üyelerinin ve vatandaşların enkaz alanına mum yakıp karanfil bırakmasıyla sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        Bakan Yunaklı'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Yunaklı'dan Habertürk'e açıklamalar
        İki çocuk annesi Nuran nasıl kayboldu?
        İki çocuk annesi Nuran nasıl kayboldu?
        Birleşik Krallık Kralı III. Charles kansere yakalandı
        Birleşik Krallık Kralı III. Charles kansere yakalandı
        Bıçağı bekçinin kalbine sapladı!
        Bıçağı bekçinin kalbine sapladı!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Okul bahçesinde bıçaklı saldırı! Bir kişi ağır yaralı
        Okul bahçesinde bıçaklı saldırı! Bir kişi ağır yaralı
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Prof. Görür: Doğu Anadolu Fayı'na dikkat
        Prof. Görür: Doğu Anadolu Fayı'na dikkat
        Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı'nı görevden alacak
        Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı'nı görevden alacak
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Dünya endişeli! Kanser vakaları giderek artıyor
        Dünya endişeli! Kanser vakaları giderek artıyor
        Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!
        Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!
        Algı davası
        Algı davası
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr

        Benzer Haberler

        Adana Demirspor, Kolombiyalı Stiven Mendoza'yı transfer etti
        Adana Demirspor, Kolombiyalı Stiven Mendoza'yı transfer etti
        Adana Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline "Tarımsal Üretim Planlaması" anl...
        Adana Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline "Tarımsal Üretim Planlaması" anl...
        Adana'da 6 Şubat'ın yıl dönümünde "11 İlin Türküsü" konseri verildi
        Adana'da 6 Şubat'ın yıl dönümünde "11 İlin Türküsü" konseri verildi
        Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kız çocuğu aranıyor
        Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kız çocuğu aranıyor
        Adana´da STK´lardan ortak açıklama: Türkiye´de yapı stokunun 6-7 milyonu ri...
        Adana´da STK´lardan ortak açıklama: Türkiye´de yapı stokunun 6-7 milyonu ri...
        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası