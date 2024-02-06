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        Adana'da depremde ölenler, yıkılan binaların enkazının kaldırıldığı alanlarda anıldı (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 09:48 Güncelleme: 06.02.2024 - 09:50
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        Adana'da depremde ölenler, yıkılan binaların enkazının kaldırıldığı alanlarda anıldı (3)
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        VALİKÖŞGER: SAPASAĞLAM YAPMAMIZ LAZIM

        Depremde hayatını kaybedenler için Ramazanoğlu Camii'nde okutulan mevlidin ardından basın mensuplara konuşan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, "Ülkemiz inşallah bir daha böyle bir acı yaşamaz. Hiçbir ülke böyle bir acı yaşamasın. Çünkü ülkemiz deprem kuşağında. Ülkede boydan boya etkili fay hattı var. Her türlü felaketlere hazırlıklı olmak lazım. Bilimin ve tekniğin gerektirdiği tedbirleri önceden almak lazım" dedi. Millet olarak kriz yönetiminin iyi yapıldığını belirten Köşger, şöyle devam etti:

        "Bir kriz olduğunda birbirimizle kenetleniyoruz. Bir millet olmanın gerektirdiği bütün gereklikleri yerine getiriyoruz. Felaket gelmeden önce o tür şeylere hazırlıklı olmak lazım. Kriz yönetimini becerdiğimiz gibi risk yönetimini de becermemiz lazım. Binalarımızı sağlam yapmamız lazım. Zemine uygun imalatlar yapmamız lazım. Sadece deprem değil, ülkemiz aynı zamandan sel ve benzeri afetlere de maruz kalıyor. Bundan sonra yapacağımız bütün işleri sapasağlam yapmamız lazım. Milletimizin başı sağ olsun."

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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