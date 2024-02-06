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        Adana'da, depremlerde hayatını kaybedenler anıldı

        Adana'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler, çeşitli programlarla anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 09:08 Güncelleme: 06.02.2024 - 09:13
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        Adana'da, depremlerde hayatını kaybedenler anıldı
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        Adana'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler, çeşitli programlarla anıldı.

        Merkez Çukurova ilçesi Ramazanoğlu Camisi'nde gerçekleştirilen programda, sabah namazının ardından depremde hayatını kaybedenler için dua edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, cami çıkışında gazetecilere, bir yıl önce ülke olarak acı bir olay yaşadıklarını anımsattı.

        Bir daha böyle bir acı yaşanmaması temennisinde bulunan Köşger, şunları kaydetti:

        "Ülkemiz deprem kuşağında. Her türlü felaketlere hazırlıklı olmamız lazım. Bilimin, tekniğin gerektirdiği tedbirleri önceden almak lazım. Biz millet olarak kriz yönetimini beceriyoruz. Bir kriz olduğunda birbirimizle kenetleniyoruz. Bir millet olmanın gerektirdiği bütün gereklikleri yerine getiriyoruz. Kriz yönetimini becerdiğimiz gibi risk yönetimini de becermemiz lazım. Binalarımızı sağlam yapmamız lazım. Zemine uygun imalatlar yapmamız lazım. Sadece deprem değil, ülkemiz aynı zamandan sel ve benzeri afetlere de maruz kalıyor. Bundan sonra yapacağımız bütün işleri sapasağlam yapmamız lazım."

        Cami çıkışında etkinliğe katılanlara çorba ikramında bulunuldu.

        - Yaşamını yitirenler için türküler seslendirildi

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 82 kişinin yaşamını yitirdiği İhsan Bayram Apartmanı'nın olduğu alanda da anma etkinliği düzenlendi.

        Etkinlikte, depremde hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu alanda türküler seslendirildi.

        Seslendirilen türkülerle yakınlarını kaybeden depremzedeler duygusal anlar yaşadı.

        Vatandaşlar enkaz alanına mum yakıp karanfil bıraktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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