Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da depremde ölenler, yıkılan binaların enkazının kaldırıldığı alanlarda anıldı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 07:28 Güncelleme: 06.02.2024 - 07:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da depremde ölenler, yıkılan binaların enkazının kaldırıldığı alanlarda anıldı (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        MEVLİDOKUTULDU

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde Adana'da yıkılan binaların enkazının kaldırıldığı alanlarında yapılan anma etkinliklerinin ardından hayatını kaybedenler için Ramazanoğlu Camii'nde mevlit okutuldu. Sabah namazının ardından okutulan mevlide kent protokolü, depremde hayatını kaybedenlerin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Mevlitte yaşamını yitirenler için dualar edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli sağanak, yoğun kar alarmı
        Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli sağanak, yoğun kar alarmı
        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        Bakan Yunaklı'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Yunaklı'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bıçağı bekçinin kalbine sapladı!
        Bıçağı bekçinin kalbine sapladı!
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Algı davası
        Algı davası
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Okul bahçesinde bıçaklı saldırı! Bir kişi ağır yaralı
        Okul bahçesinde bıçaklı saldırı! Bir kişi ağır yaralı
        Birleşik Krallık Kralı III. Charles kansere yakalandı
        Birleşik Krallık Kralı III. Charles kansere yakalandı
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!
        Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!
        Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı'nı görevden alacak
        Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı'nı görevden alacak
        Prof. Görür: Doğu Anadolu Fayı'na dikkat
        Prof. Görür: Doğu Anadolu Fayı'na dikkat
        Dünya endişeli! Kanser vakaları giderek artıyor
        Dünya endişeli! Kanser vakaları giderek artıyor
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        İki çocuk annesi Nuran nasıl kayboldu?
        İki çocuk annesi Nuran nasıl kayboldu?

        Benzer Haberler

        ADANA'DA DEPREMDE ÖLENLER, YIKILAN BİNALARIN ENKAZININ KALDIRILDIĞI ALANLAR...
        ADANA'DA DEPREMDE ÖLENLER, YIKILAN BİNALARIN ENKAZININ KALDIRILDIĞI ALANLAR...
        Adana'da depremde ölenler, yıkılan binaların enkazının kaldırıldığı alanlar...
        Adana'da depremde ölenler, yıkılan binaların enkazının kaldırıldığı alanlar...
        Adana'da depremde yaşamını yitirenler anıldı
        Adana'da depremde yaşamını yitirenler anıldı
        Adana Demirspor, Kolombiyalı Stiven Mendoza'yı transfer etti
        Adana Demirspor, Kolombiyalı Stiven Mendoza'yı transfer etti
        Adana Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline "Tarımsal Üretim Planlaması" anl...
        Adana Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline "Tarımsal Üretim Planlaması" anl...
        Adana'da 6 Şubat'ın yıl dönümünde "11 İlin Türküsü" konseri verildi
        Adana'da 6 Şubat'ın yıl dönümünde "11 İlin Türküsü" konseri verildi