        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da gümrük kaçağı 452 cep telefonu ele geçirilen otobüsün sürücüsü tutuklandı

        Adana'da otobüste gümrük kaçağı 452 cep telefonu ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 10:27
        Adana'da gümrük kaçağı 452 cep telefonu ele geçirilen otobüsün sürücüsü tutuklandı

        Adana'da otobüste gümrük kaçağı 452 cep telefonu ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde arama yaptı.

        Aramada 452 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, otobüs şoförü S.B. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

