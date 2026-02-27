Canlı
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da döviz bürosunun kurşunlanmasına ilişkin 7 kişi tutuklandı

        Adana'da döviz bürosuna tabanca ve av tüfekleriyle ateş açılmasına ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 09:46
        Merkez Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'nde 23 Şubat'ta M.A.B'ye (46) ait döviz bürosuna gece saatlerinde tabanca ve av tüfekleriyle ateş açıldı. Kimsenin yaralanmadığı saldırıda, iş yerinin camlarına çok sayıda mermi ve saçma isabet etti.

        İhbar üzerine olay yerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yaptıkları araştırmada, saldırıyı 3 kişinin gerçekleştirdiğini, olayda kullandıkları aracın plakasının da sahte olduğunu tespit etti.

        Bölgedeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, görüntülerden yola çıkarak, otomobili Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir sokakta park halinde buldu.

        İçinde kimsenin bulunmadığı otomobili uzaktan takibe alan ekipler, bir süre sonra aracın yanına gelen silahlı saldırının şüphelileri Mertcan Ç. (20) ve B.N'yi (16) gözaltına aldı.

        Silahlı saldırının diğer zanlısı Kadir A. (20) ve bu kişileri azmettirdiği öne sürülen Necmi A. (27) ile olayla bağlantılı olduğu iddia edilen Latife D. (20), Eda D. (25), M.İ. (17), Abdülkadir V. (25) ve Kadir T. (27) de operasyonla yakalandı.

        Zanlılardan Necmi A'nın, iş yeri sahibi M.A.B'den tehdit ve şantaj yoluyla daha önce para aldığı, ancak devamında istediği parayı alamayınca iş yerini kurşunlattığı ileri sürüldü.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Latife D. ve Eda D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 7 şüpheli tutuklandı.

        Bu arada, döviz bürosuna yönelik silahlı saldırı, iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

