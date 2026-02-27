Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da 3 firari hükümlü yakalandı

        Adana'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 10:46 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da 3 firari hükümlü yakalandı

        Adana'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

        Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, haklarında 10 yıl 4 ay, 12 yıl 11 ay ve 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüler H.T, G.A. ve A.T'yi yakaladı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        HST Holding'e kayyum atandı
        HST Holding'e kayyum atandı
        İkinci 27 Şubat mesajı okunacak
        İkinci 27 Şubat mesajı okunacak
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Boşanma aşamasında eşinin sevgilisiyle kanlı hesaplaşma!
        Boşanma aşamasında eşinin sevgilisiyle kanlı hesaplaşma!
        Avrupa'da kura günü: İşte muhtemel rakipler!
        Avrupa'da kura günü: İşte muhtemel rakipler!
        150 metrekare diye aldığınız ev 90 metrekare çıkmasın
        150 metrekare diye aldığınız ev 90 metrekare çıkmasın
        "Fenerbahçe ruhunu kazandı!"
        "Fenerbahçe ruhunu kazandı!"
        Rize'de şirketler altın buldu
        Rize'de şirketler altın buldu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        Pazardan pazı diye aldılar... Doktor çift kâbusu yaşadı!
        Pazardan pazı diye aldılar... Doktor çift kâbusu yaşadı!
        Ameliyat oldu
        Ameliyat oldu
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte
        Anahtar düşünce çete çökertildi!
        Anahtar düşünce çete çökertildi!
        Maçın gizli kahramanı 'o ses!'
        Maçın gizli kahramanı 'o ses!'
        "Havalimanında bomba var" ihbarı yapan 5 çocuk için büyük ceza istendi!
        "Havalimanında bomba var" ihbarı yapan 5 çocuk için büyük ceza istendi!
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Yeme alışkanlığında yapılan o değişiklik insan ömrünü 3 yıl uzatıyor
        Yeme alışkanlığında yapılan o değişiklik insan ömrünü 3 yıl uzatıyor
        Güvenli iş yerine prim indirimi
        Güvenli iş yerine prim indirimi

        Benzer Haberler

        Adana'da gümrük kaçağı 452 cep telefonu ele geçirilen otobüsün sürücüsü tut...
        Adana'da gümrük kaçağı 452 cep telefonu ele geçirilen otobüsün sürücüsü tut...
        Ramazan'ın kışa denk gelmesi, kuruyemiş tüketimini arttırdı
        Ramazan'ın kışa denk gelmesi, kuruyemiş tüketimini arttırdı
        Adana'da şantaj ve tehdit şebekesi polisin operasyonuyla çökertildi Suç örg...
        Adana'da şantaj ve tehdit şebekesi polisin operasyonuyla çökertildi Suç örg...
        Baraj kapakları açıldı, onlarca balıkçı nehre akın etti Adana'da nehirde ol...
        Baraj kapakları açıldı, onlarca balıkçı nehre akın etti Adana'da nehirde ol...
        Adana'da döviz bürosunun kurşunlanmasına ilişkin 7 kişi tutuklandı
        Adana'da döviz bürosunun kurşunlanmasına ilişkin 7 kişi tutuklandı
        Deprem futbol aşkını bitiremedi Kahramanmaraş merkezli depremlerden önce Ko...
        Deprem futbol aşkını bitiremedi Kahramanmaraş merkezli depremlerden önce Ko...