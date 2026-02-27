Adana'da 3 firari hükümlü yakalandı

Adana'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, haklarında 10 yıl 4 ay, 12 yıl 11 ay ve 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüler H.T, G.A. ve A.T'yi yakaladı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.