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        Adanaspor - Tuzlaspor: 2-1

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 16:08 Güncelleme: 11.02.2024 - 16:10
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        Adanaspor - Tuzlaspor: 2-1
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        STAT: Yeni Adana

        HAKEMLER: Tolga Güldibi, Tevfik Özkoç, Harun Güngör

        ADANASPOR: Ahmet Said - Ferhat, Fatih, Kubilay, Feyzi, Harun, Dabo (Dk. 46 Mehmet Taş), Metehan (Dk. 46 Ciss), Diakite (Dk. 90+1 Cem), Oberlin (Dk. 46 Muhammed), Fernandes

        TUZLASPOR: Kurtuluş - Sadık, Gökhan, Awuku (Dk. 77 Novikovas), Çağrı, Mehmet, Tidiany (Dk. 90 Aksel), Hikmet, Umar (Dk. 37 Stankovski), Togui, Mamba

        GOLLER: Dk. 54 Fernandes, Dk. 74 Fatih (Adanaspor) - Dk. 39 Mehmet Coşkun (Tuzlaspor)

        SARI KARTLAR: Oberlin, Kubilay, Mehmet, Fatih (Adanaspor) - Togui, Mamba (Tuzlaspor)

        1'inci Lig'in 22'nci haftasında Adanaspor, sahasında konuk ettiği Tuzlaspor'u 2-1 mağlup etti.

        39'uncu dakikada konuk ekip öne geçti. Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Mehmet Coşkun, bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

        52'nci dakikada Adanaspor penaltı kazandı. Ciss'in şutunda top savunmadan dönerken hakem elle oynama gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

        54'üncü dakikada penaltı vuruşunu yapan Fernandes meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

        74'üncü dakikada ceza sahasında Mehmet'in ayağından açtığı topu önünde bulan Fatih Kurucuk, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.

        Karşılaşmada başka gol olmadı ve Adanaspor sahadan 2-1 galip ayrıldı. 

        DHA-Spor - Türkiye-Adana / Merkez - Nuri PİR

        2024-02-11 16:03:30

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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