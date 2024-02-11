Adanaspor - Tuzlaspor: 2-1
STAT: Yeni Adana
HAKEMLER: Tolga Güldibi, Tevfik Özkoç, Harun Güngör
ADANASPOR: Ahmet Said - Ferhat, Fatih, Kubilay, Feyzi, Harun, Dabo (Dk. 46 Mehmet Taş), Metehan (Dk. 46 Ciss), Diakite (Dk. 90+1 Cem), Oberlin (Dk. 46 Muhammed), Fernandes
TUZLASPOR: Kurtuluş - Sadık, Gökhan, Awuku (Dk. 77 Novikovas), Çağrı, Mehmet, Tidiany (Dk. 90 Aksel), Hikmet, Umar (Dk. 37 Stankovski), Togui, Mamba
GOLLER: Dk. 54 Fernandes, Dk. 74 Fatih (Adanaspor) - Dk. 39 Mehmet Coşkun (Tuzlaspor)
SARI KARTLAR: Oberlin, Kubilay, Mehmet, Fatih (Adanaspor) - Togui, Mamba (Tuzlaspor)
1'inci Lig'in 22'nci haftasında Adanaspor, sahasında konuk ettiği Tuzlaspor'u 2-1 mağlup etti.
39'uncu dakikada konuk ekip öne geçti. Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Mehmet Coşkun, bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.
52'nci dakikada Adanaspor penaltı kazandı. Ciss'in şutunda top savunmadan dönerken hakem elle oynama gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.
54'üncü dakikada penaltı vuruşunu yapan Fernandes meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.
74'üncü dakikada ceza sahasında Mehmet'in ayağından açtığı topu önünde bulan Fatih Kurucuk, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Adanaspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.
DHA-Spor - Türkiye-Adana / Merkez - Nuri PİR
2024-02-11 16:03:30
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