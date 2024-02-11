Stat:YeniAdana
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Ömer Tevfik Özkoç, Harun Reşit Güngör
Adanaspor: Ahmet Said Kıvanç, Ferhat Katipoğlu, Fatih Kurucuk, Kubilay Aktaş, Mehmet Feyzi Yıldırım, Harun Alpsoy (Dk. 83 Devran Şenyurt), Dabo (Dk. 46 Mehmet Taş), Metehan Altunbaş (Dk. 46 Ciss), Oberlin (Dk. 46 Rashad Muhammed), Diakite (Dk. 90+1 Cem Güzelbay), Fernandes
Tuzlaspor: Kurtuluş Yurt, Sadık Baş, Gökhan Akkan, Gameli (Dk. 77 Novikovas), Mehmet Coşkun, Hikmet Çiftçi, Bangoura (Dk. 90 Aksel Aktaş), Togui, Umar (Dk. 37 Stankovski), Çağrı Giritlioğlu, Mamba
Goller: Dk. 39 Mehmet Coşkun (Tuzlaspor), Dk. 54 Fernandes (Penaltıdan), Dk. 74 Fatih Kurucuk (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 16 Oberlin, Dk. 45 Kubilay Aktaş, Dk. 61 Mehmet Taş, Dk. 64 Fatih Kurucuk (Adanaspor), Dk. 45 Togui, Dk. 90 Mamba (Tuzlaspor)
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