Adana'da trafik kazası ve sonrasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde trafik kazası ve sonrasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde trafik kazası ve sonrasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
N.E.Ü. yönetimindeki 01 ADU 584 plakalı otomobil, Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda T.T. (21) idaresindeki 01 ALA 401 plakalı motosikletle çarpıştı.
Yaralanan motosiklet sürücüsünün kaza yerine gelen yakını S.E. (33), otomobili kullanan N.E.Ü. ile tartıştı.
Kavgaya dönüşen olayda birbirlerine tabancayla ateş eden S.E. ve N.E.Ü. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı 3 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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