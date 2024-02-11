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        Adana'da trafik kazası ve sonrasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde trafik kazası ve sonrasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 11:09 Güncelleme: 11.02.2024 - 11:14
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        Adana'da trafik kazası ve sonrasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde trafik kazası ve sonrasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

        N.E.Ü. yönetimindeki 01 ADU 584 plakalı otomobil, Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda T.T. (21) idaresindeki 01 ALA 401 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Yaralanan motosiklet sürücüsünün kaza yerine gelen yakını S.E. (33), otomobili kullanan N.E.Ü. ile tartıştı.

        Kavgaya dönüşen olayda birbirlerine tabancayla ateş eden S.E. ve N.E.Ü. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı 3 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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