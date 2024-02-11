Adana'da tavuk çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde tavuk çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde tavuk çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kaşoba Mahallesi'ndeki çiftlikte, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çalışanların ihbarı üzerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü.
Hasar oluşan çiftlikteki çok sayıda tavuk telef oldu.
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