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        Adana'da tavuk çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde tavuk çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 13:51 Güncelleme: 11.02.2024 - 13:51
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        Adana'da tavuk çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü
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        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde tavuk çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaşoba Mahallesi'ndeki çiftlikte, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çalışanların ihbarı üzerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü.

        Hasar oluşan çiftlikteki çok sayıda tavuk telef oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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