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        Sevgilisi ve oğluna ittirdiği kamyoneti, düz kontak yaparak çaldı

        ADANA'da içki içtikten sonra yürüyüşe çıkan Arzu Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 10:18 Güncelleme: 29.03.2024 - 10:20
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        Sevgilisi ve oğluna ittirdiği kamyoneti, düz kontak yaparak çaldı
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        ADANA’da içki içtikten sonra yürüyüşe çıkan Arzu Y. (44), kelebek camını kırıp, direksiyonuna geçtiği kamyoneti 8 yaşındaki oğlu ve sevgilisi Aykut T.’ye (29) ittirerek çaldı. 2 kilometre sonra aracı düz kontak yaparak çalıştıran Arzu Y. ile sevgilisi Aykut T., bir süre sonra kamyoneti park edip, kaçtı. Polis ekiplerince yakalanan Aykut T. tutuklandı, Arzu Y.’nin ise başka bir hırsızlık suçundan tutuklandığı anlaşıldı.

        Olay, 21 Mart'ta saat 05.00 sıralarında Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi’nde meydana geldi. Arzu Y., evde birlikte içki içtiği sevgilisi Aykut T. ve 8 yaşındaki oğlu H.Y. ile sokakta yürüyüşe çıktı. Bu sırada şüpheliler, Raha H.’nin sokakta park halindeki kamyonetini çalmaya karar verdi. Kelebek camını kıran Arzu Y. direksiyona geçti, Aykut T. ile H.Y. ise aracı iterek bölgeden uzaklaştı. Yaklaşık 2 kilometre sonra Arzu Y., düz kontak yaparak kamyoneti çalıştırdı. Şüpheliler, aracı Mithatpaşa Mahallesi’ndeki bir ara sokakta bırakıp, ayrıldı. Hırsızlık ise güvenlik kamerasına yansıdı.

        Sabah uyandığında aracının çalındığını fark eden Raha H.’nin ihbarıyla Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit edip, adreslerine baskın yaptı. Şüpheli Aykut T. gözaltına alınırken, sevgilisi Arzu Y.’nin ise bir süre önce başka bir hırsızlık olayından yakalanıp, tutuklandığı anlaşıldı.

        Emniyete götürülen Aykut T., ifadesinde, “Arzu’nun evinde içki içerken, sokaktaki kamyoneti gösterip, ‘Bir yere gideceğiz, bu aracı çalalım’ dedi. Sonra direksiyona geçip, aracı da itmemizi istedi. Aracı park edip, bir eve girdi. Ben de evime döndüm” dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aykut T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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