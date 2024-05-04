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        Adana'da şiddetli rüzgarda çatı uçtu

        ADANA'DA etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir kamu bankasının binasının çatısı uçtu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 16:00 Güncelleme: 04.05.2024 - 16:05
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        Adana'da şiddetli rüzgarda çatı uçtu
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        ADANA’DA etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir kamu bankasının binasının çatısı uçtu.

        Kentte sabah saatlerinde etkisini gösteren şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi’nde bir kamu bankasının çatısı uçtu. Bankanın yanındaki apartman boşluğuna düşen çatı, paniğe neden oldu. Zabıta ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri uçan çatıyı kaldırdı.

        Çukurova ilçesindeki Kurttepe Mahallesi’nde rüzgarın etkisiyle devrilen bir ağaç otomobilin üstüne düştü. Otomobil ciddi hasar alırken, bölgeye sevk edilen ekipler devrilen ağacı parçalara ayırarak kaldırdı.

        Ayrıca yine rüzgarın etkisiyle Adana Şehir Hastanesi önünde bulunan bazı aydınlatma direkleri yola devrildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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