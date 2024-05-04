Adana'da şiddetli rüzgarda çatı uçtu

Ayrıca yine rüzgarın etkisiyle Adana Şehir Hastanesi önünde bulunan bazı aydınlatma direkleri yola devrildi.

Kentte sabah saatlerinde etkisini gösteren şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi’nde bir kamu bankasının çatısı uçtu. Bankanın yanındaki apartman boşluğuna düşen çatı, paniğe neden oldu. Zabıta ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri uçan çatıyı kaldırdı.

ADANA’DA etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir kamu bankasının binasının çatısı uçtu.

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