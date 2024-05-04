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        Adana'da denize giren çocuk boğuldu

        Adana'nın Karataş ilçesinde denize giren 14 yaşındaki çocuk boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 14:49 Güncelleme: 04.05.2024 - 14:49
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        Adana'da denize giren çocuk boğuldu
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        Adana'nın Karataş ilçesinde denize giren 14 yaşındaki çocuk boğuldu.

        İlçe sahilinden girdiği denizde bir süre yüzdükten sonra dalgaların sürüklediği Melih Bozkurt'u görenler, Sahil Güvenlik yetkililerine ihbarda bulundu.

        Bölgeye sevk edilen ekipler, denizden çıkardıkları Bozkurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.

        Çocuğun cenazesi morga gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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