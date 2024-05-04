Adana'da denize giren çocuk boğuldu
Adana'nın Karataş ilçesinde denize giren 14 yaşındaki çocuk boğuldu.
Adana'nın Karataş ilçesinde denize giren 14 yaşındaki çocuk boğuldu.
İlçe sahilinden girdiği denizde bir süre yüzdükten sonra dalgaların sürüklediği Melih Bozkurt'u görenler, Sahil Güvenlik yetkililerine ihbarda bulundu.
Bölgeye sevk edilen ekipler, denizden çıkardıkları Bozkurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Çocuğun cenazesi morga gönderildi.
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