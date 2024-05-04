Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        İş yerine saldırıda, otomobiliyle geçerken ensesinden vurulan kadın ağır yaralandı

        ADANA'da motosikletli kişiler tarafından bir iş yerine düzenlenen saldırıda, yoldan 6 yaşındaki oğlunun da içinde bulunduğu otomobiliyle geçen Hayriye D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 11:34 Güncelleme: 04.05.2024 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        İş yerine saldırıda, otomobiliyle geçerken ensesinden vurulan kadın ağır yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA'da motosikletli kişiler tarafından bir iş yerine düzenlenen saldırıda, yoldan 6 yaşındaki oğlunun da içinde bulunduğu otomobiliyle geçen Hayriye D. (43), ensesine isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

        Olay, merkez Seyhan ilçesi Tellidere Caddesi’nde meydana geldi. Motosikletle gelen kimliği belirsiz kişiler, cadde üzerindeki oto lastik tamiri ve satışı yapılan bir iş yerine silahlı saldırı düzenledi. Bu sırada kurşunlar büyük çocuğunu kursa bırakıp, 6 yaşındaki oğluyla birlikte evine dönmek için 01 ANK 092 plakalı otomobiliyle yola çıkan Hayriye D.‘nin (43) ensesine isabet etti. Çocuğunun gözü önünde kanlar içerisinde kalan Hayriye D., bilinci kapanınca yolcu minibüsüne çarptı. Saldırganlar ise

        motosikletle uzaklaştı.

        ‘HAYATİ TEHLİKESİ VAR’

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İş yerine silahlı saldırıda kadın ensesinden vuruldu!
        İş yerine silahlı saldırıda kadın ensesinden vuruldu!
        Elinde fotoğraf! 3 aydır arıyor
        Elinde fotoğraf! 3 aydır arıyor
        "Beraberliği kabul etmediler"
        "Beraberliği kabul etmediler"
        İsveç'te firari PKK'lı, atlara cinsel istismardan tutuklandı
        İsveç'te firari PKK'lı, atlara cinsel istismardan tutuklandı
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem
        Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem
        Polisin dikkatinden kaçmadı! Oyuncak farenin içinden çıktı!
        Polisin dikkatinden kaçmadı! Oyuncak farenin içinden çıktı!
        Gişelerde en başarılı 10 spor filmi
        Gişelerde en başarılı 10 spor filmi
        İşte Türkiye'nin karnesindeki son durum
        İşte Türkiye'nin karnesindeki son durum
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        Berlin, Goebbels'in villasını 'hediye' ediyor
        Berlin, Goebbels'in villasını 'hediye' ediyor
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Trabzon’da üniversitelilere darp olayında yeni gelişme!
        Trabzon’da üniversitelilere darp olayında yeni gelişme!
        Norveç gibi görünse de burası Türkiye
        Norveç gibi görünse de burası Türkiye
        Erkekler menopoza girseydi
        Erkekler menopoza girseydi
        Olaylı gece
        Olaylı gece
        Huzurevinde çifte cinayette saldırı anı kamerada! İki elde iki bıçak!
        Huzurevinde çifte cinayette saldırı anı kamerada! İki elde iki bıçak!
        Friends oyuncuları geçmişten bugüne ne kadar değişti?
        Friends oyuncuları geçmişten bugüne ne kadar değişti?
        Kim haklı?
        Kim haklı?
        Neandertal kadınının yüzü üç boyutlu canlandırıldı
        Neandertal kadınının yüzü üç boyutlu canlandırıldı

        Benzer Haberler

        Adana'da iş yerinden kıyafet çalarken yakalanan zanlı tutuklandı
        Adana'da iş yerinden kıyafet çalarken yakalanan zanlı tutuklandı
        Adana'da, belediye hizmet binasına saldırı; 2 araç kundaklandı
        Adana'da, belediye hizmet binasına saldırı; 2 araç kundaklandı
        Adana'da iş yerine silahlı saldırı sırasında araçla yoldan geçen kadın yara...
        Adana'da iş yerine silahlı saldırı sırasında araçla yoldan geçen kadın yara...
        Karataş Belediyesinden hizmet binası ve araçlarına saldırıldığı açıklaması
        Karataş Belediyesinden hizmet binası ve araçlarına saldırıldığı açıklaması
        Adana'da yıldırım isabet eden kişi öldü
        Adana'da yıldırım isabet eden kişi öldü
        'Organ ticareti' şebekesi, nakil için geldikleri Adana'da çökertildi (2)
        'Organ ticareti' şebekesi, nakil için geldikleri Adana'da çökertildi (2)