Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Karataş Belediyesinden hizmet binası ve araçlarına saldırıldığı açıklaması

        Karataş Belediye Başkanı Ali Bedrettin Karataş, belediye hizmet binası ve araçlarına saldırı gerçekleştirildiğini, olayla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 10:22 Güncelleme: 04.05.2024 - 10:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karataş Belediyesinden hizmet binası ve araçlarına saldırıldığı açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karataş Belediye Başkanı Ali Bedrettin Karataş, belediye hizmet binası ve araçlarına saldırı gerçekleştirildiğini, olayla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

        Karataş, yazılı açıklamasında, belediyenin Tuzla hizmet binasına saldırı gerçekleştiğini, iki hizmet aracının da kundaklandığını kaydetti.

        Araçlardan birinin tamamen yanmış, diğerinin de hasarlı durum olduğunu belirten Karataş, "Kundaklama sonrası herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmamıştır. Yapılan saldırıyı gerçekleştirenleri şiddetle kınıyoruz. Bu saldırı şahsıma değil Tuzla halkımıza ve Karataş halkımıza yapılmıştır. Saldırı ile ilgili gerekli suç duyuruları tarafımızca ilgili yerlere yapılmıştır. Bu saldırıyı gerçekleştirenler ile ilgili gerekli hukuki sürecin başlatıldığını kamuoyu ile paylaşmak isterim." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polisin dikkatinden kaçmadı! Oyuncak farenin içinden çıktı!
        Polisin dikkatinden kaçmadı! Oyuncak farenin içinden çıktı!
        Elinde fotoğraf! 3 aydır arıyor
        Elinde fotoğraf! 3 aydır arıyor
        Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem
        Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem
        "Beraberliği kabul etmediler"
        "Beraberliği kabul etmediler"
        Erkekler menopoza girseydi
        Erkekler menopoza girseydi
        Huzurevinde çifte cinayette saldırı anı kamerada! İki elde iki bıçak!
        Huzurevinde çifte cinayette saldırı anı kamerada! İki elde iki bıçak!
        Friends oyuncuları geçmişten bugüne ne kadar değişti?
        Friends oyuncuları geçmişten bugüne ne kadar değişti?
        Trabzon’da üniversitelilere darp olayında yeni gelişme!
        Trabzon’da üniversitelilere darp olayında yeni gelişme!
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        Norveç gibi görünse de burası Türkiye
        Norveç gibi görünse de burası Türkiye
        Neandertal kadınının yüzü üç boyutlu canlandırıldı
        Neandertal kadınının yüzü üç boyutlu canlandırıldı
        Olaylı gece
        Olaylı gece
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Kim haklı?
        Kim haklı?
        Fenerbahçe Beko avantajı kaybetti!
        Fenerbahçe Beko avantajı kaybetti!
        Hangi illerde kuvvetli yağacak? 7 bölgede sağanak!
        Hangi illerde kuvvetli yağacak? 7 bölgede sağanak!
        Bakan Bayraktar açıkladı! İliç'te 2 cenazeye daha ulaşıldı!
        Bakan Bayraktar açıkladı! İliç'te 2 cenazeye daha ulaşıldı!
        Türkiye'nin kredi notu yükseldi
        Türkiye'nin kredi notu yükseldi
        "Kupa için fazlası gerek"
        "Kupa için fazlası gerek"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Adana'da yıldırım isabet eden kişi öldü
        Adana'da yıldırım isabet eden kişi öldü
        'Organ ticareti' şebekesi, nakil için geldikleri Adana'da çökertildi (2)
        'Organ ticareti' şebekesi, nakil için geldikleri Adana'da çökertildi (2)
        GÜNCELLEME - Adana'da organ ticareti yaptıkları iddiasıyla 9 kişi tutukland...
        GÜNCELLEME - Adana'da organ ticareti yaptıkları iddiasıyla 9 kişi tutukland...
        Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'ın ABD'de ölümüne ilişkin yeni iddialar
        Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'ın ABD'de ölümüne ilişkin yeni iddialar
        AK Parti'li Yılmaz: Önümüzdeki seçimlere var gücümüzle hazırlık yapmak ve...
        AK Parti'li Yılmaz: Önümüzdeki seçimlere var gücümüzle hazırlık yapmak ve...
        Adana'da depremde yıkılan Tutar Apartmanı ile ilgili davanın görülmesine de...
        Adana'da depremde yıkılan Tutar Apartmanı ile ilgili davanın görülmesine de...