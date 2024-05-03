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        AK Parti'li Yılmaz: Önümüzdeki seçimlere var gücümüzle hazırlık yapmak ve çalışma gayreti içerisindeyiz

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Dünyanın en büyük siyasi organizasyonlarından biri olan AK Parti'ye yakışır bir şekilde, en son geçirdiğimiz seçimden alınması gereken dersi alıp, önümüzdeki seçimlere de var gücümüzle hazırlık yapmak ve çalışma gayreti içerisindeyiz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 17:53 Güncelleme: 03.05.2024 - 17:55
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        AK Parti'li Yılmaz: Önümüzdeki seçimlere var gücümüzle hazırlık yapmak ve çalışma gayreti içerisindeyiz
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Dünyanın en büyük siyasi organizasyonlarından biri olan AK Parti'ye yakışır bir şekilde, en son geçirdiğimiz seçimden alınması gereken dersi alıp, önümüzdeki seçimlere de var gücümüzle hazırlık yapmak ve çalışma gayreti içerisindeyiz" dedi.

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Adana İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcıları Mahmut Kaçar ve Ahmet Zenbilci ile AK Parti Adana milletvekilleri Abdullah Doğru ve Faruk Aytek, İl Başkanı Ozan Gülaçtı ve parti teşkilatı katıldı.

        Toplantıda konuşan Yusuf Ziya Yılmaz, yerel seçimlerden sonra milletin ne demek istediği üzerine ayrıntılı şekilde çalıştıklarını vurguladı. Yılmaz, “Önemli olan önümüzdeki süreci nasıl değerlendireceğimiz ve olandan alacağımız ders. Milletimizin bize tembihinin sonuçlarını iyi anlayabilmiş olmak önemlidir. Bundan sonraki çalışmaları teşvik etmek ve süreci birlikte yürüteceğimizi ifade etmek üzere yerel yönetimlerle bir araya geldik” dedi.

        'MİLLETİMİZİN DEDİĞİ ÇOK ÖNEMLİDİR'

        AK Parti’nin çalışkan bir siyasi hareket olduğunu belirten Yılmaz, "Dünyanın en büyük siyasi organizasyonlarından biri olan AK Parti'ye yakışır bir şekilde, en son geçirdiğimiz seçimden alınması gereken dersi alıp, önümüzdeki seçimlere de var gücümüzle hazırlık yapmak ve çalışma gayreti içerisindeyiz. Bizim için milletimizin dediği çok önemlidir. Biz, milletin ne dediğini en iyi tercüme eden bir siyasi hareketiz. Değerli Cumhurbaşkanı'mız, Kurucu Genel Başkanımız da her platformda, 'AK Parti'yi millet kurdu, AK Parti'nin bundan sonraki süreçte ne yapacağını da millet belirler. Partimizin genel stratejilerinin belirlenmesinde milletimizin dediğinin ne olduğu ağırlık kazanır' der. İnşallah biz de bu süreçte, bu istişareler esnasında milletimizle de konuşacağız. Sahada arkadaşlarımızın seçim sürecinde elde ettiği yeni deneyimler, yaptıkları temasların her biri çok kıymetli. Bazı arkadaşlarımızla tek tek görüşeceğiz ve önümüzdeki süreci planlayacağız” diye konuştu.

        'BAŞARININ SAHİBİ ÇOKTUR, YENİLGİ DE YETİMDİR'

        Milletin önceliğini kendilerine öncelik kabul eden bir anlayışla yaklaştıklarını ifade eden Yusuf Ziya Yılmaz, "2023 seçimleriyle mukayese ettiğiniz zaman 5 milyon seçmen sandığa gitmedi. Bu seçmenin sandığa gitmemesinin sebepleriyle ilgili konu da ayrıca bir çalışma grubu tarafından inceleniyor. Gerekli saha değerlendirmeleri yapılıyor. Önceki günlerde inşallah bunları hepsiyle ilgili ayrıntılı raporlar ortaya konulup, o raporlarla ilgili yapılması gereken adımlar inşallah atılacak. Hiçbir küçük ihtimal, uygulama denmeyecek şekilde bütün ayrıntılarıyla süreç içerisindeki detaylar ortaya konulacak. Başarının sahibi çoktur, başarısızlığın sahibi yoktur. Yenilgi de yetimdir, derler. Bir arkadaşımız; 'Seçimde AK Parti başarısız değil, sandığa katılmayan insanların oransal olarak AK Parti'nin oyunu düşürüşünü görüyoruz’ dedi. Doğru ama biz onlara bakmıyoruz" ifadelerini kullandı.

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