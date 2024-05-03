AK Parti'li Yılmaz: Önümüzdeki seçimlere var gücümüzle hazırlık yapmak ve çalışma gayreti içerisindeyiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Dünyanın en büyük siyasi organizasyonlarından biri olan AK Parti'ye yakışır bir şekilde, en son geçirdiğimiz seçimden alınması gereken dersi alıp, önümüzdeki seçimlere de var gücümüzle hazırlık yapmak ve çalışma gayreti içerisindeyiz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Adana İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcıları Mahmut Kaçar ve Ahmet Zenbilci ile AK Parti Adana milletvekilleri Abdullah Doğru ve Faruk Aytek, İl Başkanı Ozan Gülaçtı ve parti teşkilatı katıldı.

Toplantıda konuşan Yusuf Ziya Yılmaz, yerel seçimlerden sonra milletin ne demek istediği üzerine ayrıntılı şekilde çalıştıklarını vurguladı. Yılmaz, “Önemli olan önümüzdeki süreci nasıl değerlendireceğimiz ve olandan alacağımız ders. Milletimizin bize tembihinin sonuçlarını iyi anlayabilmiş olmak önemlidir. Bundan sonraki çalışmaları teşvik etmek ve süreci birlikte yürüteceğimizi ifade etmek üzere yerel yönetimlerle bir araya geldik” dedi. 'MİLLETİMİZİN DEDİĞİ ÇOK ÖNEMLİDİR' AK Parti’nin çalışkan bir siyasi hareket olduğunu belirten Yılmaz, "Dünyanın en büyük siyasi organizasyonlarından biri olan AK Parti'ye yakışır bir şekilde, en son geçirdiğimiz seçimden alınması gereken dersi alıp, önümüzdeki seçimlere de var gücümüzle hazırlık yapmak ve çalışma gayreti içerisindeyiz. Bizim için milletimizin dediği çok önemlidir. Biz, milletin ne dediğini en iyi tercüme eden bir siyasi hareketiz. Değerli Cumhurbaşkanı'mız, Kurucu Genel Başkanımız da her platformda, 'AK Parti'yi millet kurdu, AK Parti'nin bundan sonraki süreçte ne yapacağını da millet belirler. Partimizin genel stratejilerinin belirlenmesinde milletimizin dediğinin ne olduğu ağırlık kazanır' der. İnşallah biz de bu süreçte, bu istişareler esnasında milletimizle de konuşacağız. Sahada arkadaşlarımızın seçim sürecinde elde ettiği yeni deneyimler, yaptıkları temasların her biri çok kıymetli. Bazı arkadaşlarımızla tek tek görüşeceğiz ve önümüzdeki süreci planlayacağız” diye konuştu.