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        Doğu Akdeniz ilçelerinde "Orman Benim" kampanyası düzenlendi

        Adana, Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde orman yangınlarının önlenmesi, olası yangın sayılarının ve şiddetinin düşürülerek çevreye zararların en aza indirilmesi, vatandaşlarda orman yangınlarının çıkmasını önleme bilincinin oluşturulması amacıyla "Orman Benim" kampanyası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 16:26 Güncelleme: 03.05.2024 - 16:28
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        Doğu Akdeniz ilçelerinde "Orman Benim" kampanyası düzenlendi
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        Adana, Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde orman yangınlarının önlenmesi, olası yangın sayılarının ve şiddetinin düşürülerek çevreye zararların en aza indirilmesi, vatandaşlarda orman yangınlarının çıkmasını önleme bilincinin oluşturulması amacıyla "Orman Benim" kampanyası düzenlendi.

        Adana'nın Aladağ ilçesindeki Millet Bahçesi ormanlık alanında bir araya gelen katılımcılar, çevreye atılan çöpleri ve orman yangınlarına neden olabilecek atıkları topladı.

        POS Orman İşletme Müdürü Akif Hayta, etkinlikte, ormanlık alanların korunmasının önemine değinerek, yapılan bu çalışmayla farkındalık oluşturduklarını ifade etti.

        Programa Aladağ Kaymakamı Hasan Ali Kurt, ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Mersin'in Gülnar ilçesinde "Orman Benim" kampanyası kapsamında Gülnar Mesire Alanı'nda etkinlik düzenlendi.

        İlçe protokolünün katıldığı etkinlikte katılımcılar mesire alanından atık ve çöpleri topladı.

        Gülnar Kaymakamı Yusuf Ziya Yaktı, etkinlikte, ilçede ormanlık alanının geniş olduğunu belirterek, orman yangınlarına karşı duyarlı olunması gerektiğini vurguladı.

        Silifke ilçesinde Çamdüzü mevkisinde düzenlenen etkinlikte ise çalı, örtü temizliği ve alt dal budaması yapıldı.

        Atıkların da toplandığı etkinlikte öğrencilere ve diğer katılımcılara tişört, şapka ve eldiven dağıtıldı.

        Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, gazetecilere, bu tür farkındalık çalışmalarına devam edeceklerini belirtTİ.

        Bozyazı ilçesindeki etkinlikte de Paşabeleni mevkisinde orman içi ve bitişiğindeki yol kenarları, tarım arazileri gibi yerlerdeki atıklar toplandı.

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde de "Orman Benim" kampanyası kapsamında Kuzuculu Mahallesi'ndeki Zübeyde Hanım Parkı'nda vatandaşlar ve öğrenciler çevre temizliği yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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