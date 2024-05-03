Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Adana'da konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Çalışkan bir siyasi hareket, dünyanın en büyük siyasi organizasyonlarından biri olan AK Parti'ye yakışır bir şekilde, en son geçirdiğimiz seçimden alınması gereken dersi alıp, önümüzdeki seçimlere de var gücümüzle hazırlık yapmak ve çalışma gayreti içerisindeyiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 13:59 Güncelleme: 03.05.2024 - 13:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Adana'da konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Çalışkan bir siyasi hareket, dünyanın en büyük siyasi organizasyonlarından biri olan AK Parti'ye yakışır bir şekilde, en son geçirdiğimiz seçimden alınması gereken dersi alıp, önümüzdeki seçimlere de var gücümüzle hazırlık yapmak ve çalışma gayreti içerisindeyiz." dedi.

        Yılmaz, AK Parti Adana İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında seçimden seçime sahada çalışma yapmadıklarını söyledi.

        Yerel seçimlerden sonra milletin ne demek istediğini ayrıntılı bir şekilde çalıştıklarını vurgulayan Yılmaz, "Önemli olan önümüzdeki süreci nasıl değerlendireceğimiz ve olandan alacağımız ders. Milletimizin bize tembihinin sonuçlarını iyi anlayabilmiş olmak önemlidir." ifadesini kullandı.

        Yılmaz, bundan sonraki çalışmaları teşvik etmek ve süreci birlikte yürüteceklerini ifade etmek üzere yerel yönetimlerle bir araya geldiklerini ifade etti.

        Önlerindeki süreci planlayacaklarını belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

        "Çalışkan bir siyasi hareket, dünyanın en büyük siyasi organizasyonlarından biri olan AK Parti'ye yakışır bir şekilde, en son geçirdiğimiz seçimden alınması gereken dersi alıp, önümüzdeki seçimlere de var gücümüzle hazırlık yapmak ve çalışma gayreti içerisindeyiz. Bizim için milletimizin dediği çok önemlidir. Biz, milletin ne dediğini en iyi tercüme eden bir siyasi hareketiz. Değerli Cumhurbaşkanı'mız, Kurucu Genel Başkanımız da her platformda, 'AK Parti'yi millet kurdu, AK Parti'nin bundan sonraki süreçte ne yapacağını da millet belirler. Partimizin genel stratejilerinin belirlenmesinde milletimizin dediğinin ne olduğu ağırlık kazanır.' der. İnşallah biz de bu süreçte, bu istişareler esnasında milletimizle de konuşacağız. Sahada arkadaşlarımızın seçim sürecinde elde ettiği yeni deneyimler, yaptıkları temasların her biri çok kıymetli. Bazı arkadaşlarımızla tek tek görüşeceğiz ve önümüzdeki süreci planlayacağız."

        Yılmaz, milletin önceliğini kendilerine öncelik kabul eden bir anlayışla yaklaştıklarını anlatarak şunları kaydetti:

        "2023 seçimleriyle mukayese ettiğiniz zaman 5 milyon seçmen sandığa gitmedi. Bu seçmenin sandığa gitmemesinin sebepleriyle ilgili konu da ayrıca bir çalışma grubu tarafından inceleniyor. Gerekli saha değerlendirmeleri yapılıyor. Önceki günlerde inşallah bunları hepsiyle ilgili ayrıntılı raporlar ortaya konulup, o raporlarla ilgili yapılması gereken adımlar inşallah atılacak. Hiçbir küçük ihtimal, uygulama denmeyecek şekilde bütün ayrıntılarıyla süreç içerisindeki detaylar ortaya konulacak. Başarının sahibi çoktur, başarısızlığın sahibi yoktur. Yenilgi de yetimdir derler. Bir arkadaşımız; 'Seçimde AK Parti başarısız değil, sandığa katılmayan insanların oransal olarak AK Parti'nin oyunu düşürüşünü görüyoruz.' dedi. Doğru ama biz onlara bakmıyoruz."

        Toplantıya, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcıları Mahmut Kaçar ve Ahmet Zenbilci ile AK Parti Adana Milletvekilleri Abdullah Doğru ve Faruk Aytek, İl Başkanı Ozan Gülaçtı ve parti teşkilatı katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dilan Polat sinir krizi geçirdi! Kendisine zarar verdi!
        Dilan Polat sinir krizi geçirdi! Kendisine zarar verdi!
        Evlat vahşeti! Babasını defalarca bıçakladı
        Evlat vahşeti! Babasını defalarca bıçakladı
        Nisan enflasyonu açıklandı
        Nisan enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Huzurevindeki çifte cinayetin nedeni belli oldu!
        Huzurevindeki çifte cinayetin nedeni belli oldu!
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Dr. Mehmet Öz'den gençlere "bel çevrenizi inceltin" uyarısı!
        Dr. Mehmet Öz'den gençlere "bel çevrenizi inceltin" uyarısı!
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Tuzla fayına dikkat! "Yakında kırılma ihtimali yüksek"
        Tuzla fayına dikkat! "Yakında kırılma ihtimali yüksek"
        Gazetecilere saldırı
        Gazetecilere saldırı
        Premier Lig'den talip var!
        Premier Lig'den talip var!
        Derya'yı uykusunda 16 kez bıçaklayıp katletti! Şaşırtan savunma!
        Derya'yı uykusunda 16 kez bıçaklayıp katletti! Şaşırtan savunma!
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        Patates kızartması neden soğuduğunda kötüleşiyor?
        Patates kızartması neden soğuduğunda kötüleşiyor?
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Otomobil satışları için 'taslak' plan
        Otomobil satışları için 'taslak' plan
        YKS için dünyadan izole "kapalı matbaa dönemi" başladı
        YKS için dünyadan izole "kapalı matbaa dönemi" başladı
        Nisan ayı dış ticaret verileri açıklandı
        Nisan ayı dış ticaret verileri açıklandı
        Yönetim toplanıyor!
        Yönetim toplanıyor!

        Benzer Haberler

        Yüreğir'in yeni belediye başkanı: Bir personel zimmetine geçirdiği 1 milyon...
        Yüreğir'in yeni belediye başkanı: Bir personel zimmetine geçirdiği 1 milyon...
        Adana ve çevre illerde "Orman Benim" kampanyası düzenlendi
        Adana ve çevre illerde "Orman Benim" kampanyası düzenlendi
        Patates üreticisi, market boykotuyla alım fiyatını yüzde 20 artırdı
        Patates üreticisi, market boykotuyla alım fiyatını yüzde 20 artırdı
        Adana'da elektrikli araç şarj ünitelerinin sayısı artıyor
        Adana'da elektrikli araç şarj ünitelerinin sayısı artıyor
        Polis, şüphelileri bindikleri motosiklete çarparak yakaladı
        Polis, şüphelileri bindikleri motosiklete çarparak yakaladı
        'Organ ticareti' şebekesi, nakil için geldikleri Adana'da çökertildi
        'Organ ticareti' şebekesi, nakil için geldikleri Adana'da çökertildi