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        Adana ve çevre illerde "Orman Benim" kampanyası düzenlendi

        Adana, Mersin ve Hatay'da orman yangınlarının önlenmesi, olası yangın sayılarının ve şiddetinin düşürülerek çevreye zararların en aza indirilmesi, vatandaşlarda orman yangınlarının çıkmasını önleme bilincinin oluşturulması amacıyla "Orman Benim" kampanyası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 12:50 Güncelleme: 03.05.2024 - 12:50
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        Adana ve çevre illerde "Orman Benim" kampanyası düzenlendi
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        Adana, Mersin ve Hatay'da orman yangınlarının önlenmesi, olası yangın sayılarının ve şiddetinin düşürülerek çevreye zararların en aza indirilmesi, vatandaşlarda orman yangınlarının çıkmasını önleme bilincinin oluşturulması amacıyla "Orman Benim" kampanyası düzenlendi.

        Çukurova Üniversitesi yerleşkesindeki ormanlık alanda bir araya gelen katılımcılar, çevreye atılan çöpleri ve orman yangınlarına sebep verebilecek atıkları topladı.

        Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, AA muhabirine, orman yangınlarıyla mücadelede önleyici tedbirlerin önemli olduğunu söyledi.

        Orman yangınlarının çıkış sebebinin yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğunu belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Özellikle yol kenarına sönmemiş sigara izmaritlerinin atılması, ormanda yakılan ateşlerin yanıcı olarak bırakılması, ormana çöp atık ve cam şişelerin bırakılması orman yangınlarına sebebiyet vermektedir. Bunu önlemek için bilinçlendirme kampanyası düzenledik. Bu ormanlar kolay yetişmiyor. Ormanlar insanlığın ortak değerleridir, herkesin sahip çıkması gerekir. Bir ağaç 100-120 yılda yetişiyor. İnsan ömründen daha fazla, bir kıvılcımla yok etmememiz gerekir. Ormana, doğaya sahip çıkmalıyız."

        Etkinliğe, Sarıçam Kaymakamı Murtaza Dayanç, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        - Mersin

        Mersin'de, Vali Ali Hamza Pehlivan, Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, diğer protokol üyeleri ve öğrencilerin katılımıyla Mezitli ilçesi Kuyuluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda etkinlik düzenlendi.

        Vali Pehlivan, orman konusunda hassasiyetin en yüksek seviyede olması gerektiğini belirtti.

        Yangınlara sebebiyet veren unsurları ortadan kaldırmanın önemine değinen Pehlivan,"Ormanı kendimiz gibi düşünelim. 'Orman benim' diyelim. Ormanlarımızı hep birlikte koruyalım, kollayalım. Ona zarar verecek, yangın çıkartacak bütün unsurlardan bertaraf edelim." diye konuştu.

        Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın da orman teşkilatı olarak yangınlarla ilgili gerekli tüm çalışmaları yaptıklarını ve tedbirleri aldıklarını aktardı.

        Konuşmaların ardından katılımcılar ormanlık alandaki çöpleri ve orman yangınlarına neden olacak atıkları topladı.

        Etkinliğe polis ve jandarma ekipleri de katıldı.

        - Hatay

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki Yıldırım Orman Parkı'nda düzenlenen etkinlikte de katılımcılar, çöp topladı, yangına yol açabilecek çalıları budadı.

        Hatay Orman Bölge Müdürü Ali Özdemir, burada yaptığı konuşmada, bugün 81 il ve tüm ilçelerde gerçekleşen etkinliğin önemine değindi.

        Yangın sezonuna girildiğini hatırlatan Özdemir, "Yangına sebebiyet veren atıklar, çalı, çırpı gibi materyallerin ormandan uzaklaştırılması için bu etkinliği yapıyoruz. Amacımız insanların yangın sezonu öncesinde bilinçlendirilmesine katkı sağlamak." dedi.

        Arsuz ilçesinde de Karahüseyinli Mahallesi'nde bir araya gelen katılımcılar, çöp toplayıp, fidan dikti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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