Adana ve çevre illerde "Orman Benim" kampanyası düzenlendi

Adana, Mersin ve Hatay'da orman yangınlarının önlenmesi, olası yangın sayılarının ve şiddetinin düşürülerek çevreye zararların en aza indirilmesi, vatandaşlarda orman yangınlarının çıkmasını önleme bilincinin oluşturulması amacıyla "Orman Benim" kampanyası düzenlendi.

Çukurova Üniversitesi yerleşkesindeki ormanlık alanda bir araya gelen katılımcılar, çevreye atılan çöpleri ve orman yangınlarına sebep verebilecek atıkları topladı.

Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, AA muhabirine, orman yangınlarıyla mücadelede önleyici tedbirlerin önemli olduğunu söyledi.

Orman yangınlarının çıkış sebebinin yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğunu belirten Yılmaz, şöyle konuştu: "Özellikle yol kenarına sönmemiş sigara izmaritlerinin atılması, ormanda yakılan ateşlerin yanıcı olarak bırakılması, ormana çöp atık ve cam şişelerin bırakılması orman yangınlarına sebebiyet vermektedir. Bunu önlemek için bilinçlendirme kampanyası düzenledik. Bu ormanlar kolay yetişmiyor. Ormanlar insanlığın ortak değerleridir, herkesin sahip çıkması gerekir. Bir ağaç 100-120 yılda yetişiyor. İnsan ömründen daha fazla, bir kıvılcımla yok etmememiz gerekir. Ormana, doğaya sahip çıkmalıyız."

Etkinliğe, Sarıçam Kaymakamı Murtaza Dayanç, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - Mersin Mersin'de, Vali Ali Hamza Pehlivan, Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, diğer protokol üyeleri ve öğrencilerin katılımıyla Mezitli ilçesi Kuyuluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda etkinlik düzenlendi. Vali Pehlivan, orman konusunda hassasiyetin en yüksek seviyede olması gerektiğini belirtti. Yangınlara sebebiyet veren unsurları ortadan kaldırmanın önemine değinen Pehlivan,"Ormanı kendimiz gibi düşünelim. 'Orman benim' diyelim. Ormanlarımızı hep birlikte koruyalım, kollayalım. Ona zarar verecek, yangın çıkartacak bütün unsurlardan bertaraf edelim." diye konuştu.

Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın da orman teşkilatı olarak yangınlarla ilgili gerekli tüm çalışmaları yaptıklarını ve tedbirleri aldıklarını aktardı. Konuşmaların ardından katılımcılar ormanlık alandaki çöpleri ve orman yangınlarına neden olacak atıkları topladı. Etkinliğe polis ve jandarma ekipleri de katıldı. - Hatay Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki Yıldırım Orman Parkı'nda düzenlenen etkinlikte de katılımcılar, çöp topladı, yangına yol açabilecek çalıları budadı.