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        Çukurova Üniversitesi'nde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

        Çukurova Üniversitesi'nde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 17:13 Güncelleme: 03.05.2024 - 17:13
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        Çukurova Üniversitesi'nde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
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        Çukurova Üniversitesi'nde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

        "Filistin İçin Buluşuyoruz" sloganıyla üniversite kampüsünde düzenlenen eyleme, Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel, akademisyenler, üniversite çalışanları ve öğrenciler katıldı.

        Rektör Tuncel, burada yaptığı konuşmada, her fırsatta soykırımı kınadıklarını söyledi.

        Yaşananların insanlık suçu olduğunu belirten Tuncel, "İnsanlık suçu işleyenleri kim olursa olsun kınıyoruz. Bir an önce bu korkunç soykırımın sona erdirilmesini istiyoruz. Birleşmiş Milletlere de burada bu konuda tekrar sesleniyoruz." dedi.

        Öğrenci Murat Doğan da Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana süren saldırılarda 35 binden fazla insanın yaşamını yitirdiğini ifade etti.

        Başta çocuk ve kadınlar olmak üzere sivillerin İsrail'in vahşi saldırılarında hedef alındığını vurgulayan Doğan, "Bu vahşet halen devam etmektedir. Bombalı saldırıların altında yaşayan Gazzeli kardeşlerimiz, insani yardımdan mahrum bırakılmakta, hastaneler, ibadethaneler, sivil yerleşim yerleri ve konvoylar acımasızca hedef alınmaktadır." diye konuştu.

        Doğan, bu vahşete karşı ses yükseltmek ve insanlığın ortak vicdanına seslenmenin en öncelikli görevleri olduğunu anlatarak, "Biz Çukurova Üniversitesi öğrencileri olarak, Gazze'deki soykırıma karşı barışçıl tepkimizi sürdürmeye devam ediyor, İsrail'in sivil halka yönelik acımasız ve topyekun eylemlerine son vermesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz." ifadelerini kullandı.

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