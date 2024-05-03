Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da depremde yıkılan Tutar Apartmanı ile ilgili davanın görülmesine devam edildi

        Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan, 63 kişinin öldüğü ve 12 kişinin yaralandığı Tutar Apartmanı'nın C Blok'unun firari teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya'nın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle yargılandığı davanın duruşmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 17:49 Güncelleme: 03.05.2024 - 17:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da depremde yıkılan Tutar Apartmanı ile ilgili davanın görülmesine devam edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan, 63 kişinin öldüğü ve 12 kişinin yaralandığı Tutar Apartmanı'nın C Blok'unun firari teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya'nın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle yargılandığı davanın duruşmasına devam edildi.

        Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tanıklar ve müşteki taraf avukatları katıldı.

        Duruşmada ilk olarak kolon kesildiği iddia edilen diş kliniğinin sahibi M.A'nın tanık sıfatıyla beyanına başvuruldu.

        Yargılama dosyasına konu olan diş kliniğinin bulunduğu daireyi iki kat birleştirilmiş halde satın aldığını belirten M.A, şöyle devam etti:

        "Biz orayı satın aldığımızda duvarları yıkılmış bir şekilde mağaza halindeydi. Bu yerde daha önce tadilat yapılmıştı. Biz kolon ya da kiriş kesmedik. Burası altı ay kadar faaliyet gösterdi. Sonrasında deprem gerçekleşti. Bu bölümün iskanı yoktu. Burayı satın alırken alt üst katlar birleştirilmiş halde iş yeri olarak satın aldım. Yukarı kısım mesken tapusu, aşağı bölüm ise iş yeri tapusu olarak resmiyette geçiyordu. Biz aldığımız bu yeri internet ilanında iş yeri olarak gördük. Zaten satın aldığımız kişi bize burayı iş yeri olarak takdim etti. Biz bu diş kliniğine kurşun odası yapmak için Atom Enerji Kurumuna başvuruda bulunduk. Atom Enerji Kurumu ile dairelerin iskanı olmadığı için süreci ilerletemedik. Biz kurşun odayı merdiven altına kurduk. Biz kat maliklerinden mesken olan kısmı iş yeri olarak kullanmak için muvafakat almadık."

        M.A, iskan işlemleri için Çukurova Belediyesinin emlak ve ruhsatlandırma birimine gittiğini ancak iskan olmadığı için tadilat izni verilmediğini belirterek, "Belediyedeki ismini hatırlamadığım yetkili bana 'siz duvarınızı örün' dedi. Bana ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne gitmemi söyledi. Oradaki yetkili de imar affını beklemem gerektiğini söyledi. Bizim diş kliniğindeki tadilatımız yaklaşık 3 ay sürdü ve kesintiye uğramadı. Kolon kesildiğini ben tespit etmedim. Ancak mesken olan dairenin içteki tüm duvarlarının yıkılmış olduğunu gördüm. Bizim tadilat için anlaşıp çalıştığımız mimarlık firması bize bu yerde kolon kesildiğine dair bilgi vermedi." ifadesini kullandı.

        Tanık sıfatıyla beyanı alınan M.A. ise Tutar Apartmanı'nın A Blok'unda ikamet ettiğini, deprem öncesinde C bloktan oğluna ev aldıklarını söyledi.

        C Blok'un zemin ve bir üst katında 2020 yılında kapsamlı tadilat işleminin gerçekleştirildiğini öne süren M.A, şöyle devam etti:

        "Bu tadilatı yapan kişilerin bizzat yanına gittim. Onlara, bu kadar hafriyat çıkmasının apartmana zarar verebileceğini söyledim. Bana 'Sen işimize karışma' dediler. Bu kişiler alt kattan üst kata merdiven yapmışlardı. Merdiven yapabilmek için alt ve üst kat arasındaki tabladan yaklaşık 4 metre çapında bir yer oyulmuştu. Bu işlemleri yaptıran B.B. ile kardeşi O.B'dir. Bu tadilat işlemi yaklaşık 2 ay kadar sürdü. Bu yapılan işlemi o zaman Çukurova Belediyesine şikayet ettik. Deprem sonrasında belediyeye gidip şikayet dilekçemizin akıbetini sorduğumuz da ise bize 'Dilekçenizin kaydı yok' denildi. Sorumluların tümünden şikayetçiyim. Cezalandırılmalarını talep ederim."

        Tutar Apartmanı'nın karşısında bulunan apartmanın zemin katında terzilik yapan ve tanık olarak beyanı alınan M.E.C de C Blok'un zemin ve bir üst katında kapsamlı tadilat işleminin yapıldığını ileri sürdü.

        Duruşmada beyanları alınan müşteki avukatları, sanık Cüneyt Akkaya'dan şikayetçi olduklarını belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

        Cumhuriyet savcısı da sanık hakkında çıkarılan kırmızı bülten infazının beklenmesi ve eksikliklerin giderilmesi yönünde mütalaasını sundu.

        Mahkeme heyeti, Karadağ adli makamlarınca yakalanan ve Türkiye'ye iade işlemleri süren sanık Cüneyt Akkaya'nın hukuki akıbetinin ilgili birimlere sorulmasına, depremde yıkılan Tutar Apartmanı ile ilgili Karadeniz Teknik Üniversitesinden (KATÜ) istenilen bilirkişi raporunun beklenmesine, kolon kesildiği iddia edilen diş kliniğinde diş hekimi olarak çalışan H.A. ve S.S.D'nin tanık olarak bir sonraki celse dinlenilmesine karar vererek, diğer eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında 63 kişinin hayatını kaybettiği ve 12 kişinin yaralandığı Tutar Apartmanı'nın C Blok'unun teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya hakkında 16 Şubat 2023'te tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Kolon betonlarından yapı uzmanlarınca alınan karotlar incelenmek üzere yapı ve zemin denetimi laboratuvarına gönderilmiş, çalışmalar sonucunda Tutar Apartmanı'nın C Blok'unun deprem dayanıklılık testini geçemediği belirlenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Reçeteli uyuşturucu ticareti: 36 tutuklama
        Reçeteli uyuşturucu ticareti: 36 tutuklama
        Fahiş fiyat ve stokçuluk cezaları artırılıyor
        Fahiş fiyat ve stokçuluk cezaları artırılıyor
        Ali Koç'tan sert sözler!
        Ali Koç'tan sert sözler!
        Polis aracına çarptı, şok geçirdi
        Polis aracına çarptı, şok geçirdi
        Meteoroloji saat verdi! 9 kent için "sarı" alarm! Tüm yurtta sağanak!
        Meteoroloji saat verdi! 9 kent için "sarı" alarm! Tüm yurtta sağanak!
        PPK toplantısından 'kirada zam sınırı' mesajı
        PPK toplantısından 'kirada zam sınırı' mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme açıklaması
        CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme açıklaması
        Şampiyonluk maçında sahada!
        Şampiyonluk maçında sahada!
        Aşk iddialarını yalanladı
        Aşk iddialarını yalanladı
        Polis lojmanında ölü bulunan Yeşim'in annesi: Sanık kızıma iftira atıyor
        Polis lojmanında ölü bulunan Yeşim'in annesi: Sanık kızıma iftira atıyor
        Green Card başvuru sonuçları yarın açıklanıyor
        Green Card başvuru sonuçları yarın açıklanıyor
        Dedelerinden kaldı... 25 metrekarelik 'peribaca' ev!
        Dedelerinden kaldı... 25 metrekarelik 'peribaca' ev!
        Kablosuz ağı zayıflatan 10 nesne!
        Kablosuz ağı zayıflatan 10 nesne!
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Gazetecilere saldırı
        Gazetecilere saldırı
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        Dilan Polat sinir krizi geçirdi! Kendisine zarar verdi!
        Dilan Polat sinir krizi geçirdi! Kendisine zarar verdi!
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        AK Parti'li Yılmaz: Önümüzdeki seçimlere var gücümüzle hazırlık yapmak ve...
        AK Parti'li Yılmaz: Önümüzdeki seçimlere var gücümüzle hazırlık yapmak ve...
        Adana'da sağanak hazırlıksız yakaladı
        Adana'da sağanak hazırlıksız yakaladı
        Çukurova Üniversitesi'nde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto e...
        Çukurova Üniversitesi'nde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto e...
        ABD'de ölen fenomenin aile avukatı: Vefat ettiği vakitte şüphelinin yanında...
        ABD'de ölen fenomenin aile avukatı: Vefat ettiği vakitte şüphelinin yanında...
        Doğu Akdeniz ilçelerinde "Orman Benim" kampanyası düzenlendi
        Doğu Akdeniz ilçelerinde "Orman Benim" kampanyası düzenlendi
        Adana'da 24 ve 17 Yaş Altı Sualtı Hokeyi Türkiye Şampiyonası sürüyor
        Adana'da 24 ve 17 Yaş Altı Sualtı Hokeyi Türkiye Şampiyonası sürüyor