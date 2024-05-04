Adana'da yıldırım isabet eden kişi öldü
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde bir kişi, yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde bir kişi, yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.
Haylazlı Mahallesi'ndeki salatalık tarlasında Ali Polatlı'ya (42) yıldırım isabet etti.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Polatlı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.