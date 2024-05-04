Adana'da iş yerinden kıyafet çalarken yakalanan zanlı tutuklandı

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, isminin Ç.D. (38) olduğu belirlenen kadın şüpheliyi gözaltına aldı.

Bu sırada yoldan geçen bir vatandaş, şüphelinin kıyafetleri poşete koymasını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Merkez Seyhan ilçesi İbo Osman Caddesi'nde 2 Mayıs'ta iş yerine giden Nurgül Z, giyim mağazasının camının kırıldığını fark etti.

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