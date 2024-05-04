Adana'da iş yerinden kıyafet çalarken yakalanan zanlı tutuklandı
Adana'da hırsızlık için girdiği giyim mağazasında yakalanan şüpheli tutuklandı.
Adana'da hırsızlık için girdiği giyim mağazasında yakalanan şüpheli tutuklandı.
Merkez Seyhan ilçesi İbo Osman Caddesi'nde 2 Mayıs'ta iş yerine giden Nurgül Z, giyim mağazasının camının kırıldığını fark etti.
İçeride bir kadının kıyafetleri poşete koyduğunu gören iş yeri sahibi, durumu polise bildirdi.
Bu sırada yoldan geçen bir vatandaş, şüphelinin kıyafetleri poşete koymasını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, isminin Ç.D. (38) olduğu belirlenen kadın şüpheliyi gözaltına aldı.
Adliyeye sevk edilen Ç.D, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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