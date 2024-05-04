Adana'da iş yerine silahlı saldırı sırasında araçla yoldan geçen kadın yaralandı
Adana'da bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendiği sırada aracıyla yoldan geçen kadın, ensesine kurşun isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.
Adana'da bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendiği sırada aracıyla yoldan geçen kadın, ensesine kurşun isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.
Motosikletli 2 kişi, merkez Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi'ndeki bir iş yerine silahlı saldırıda bulundu.
Kurşunlardan biri, saldırı sırasında 01 ANK 092 plakalı otomobiliyle olay yerinden geçen sürücü Hayriye Derin'in (43) ensesine isabet etti.
3 yaşındaki oğlunu kursa bıraktıktan sonra 10 yaşındaki oğluyla eve dönerken kurşunun hedefi olan Derin'in kullandığı otomobil, karşı şeritten gelen 01 M 0262 plakalı minibüse çarparak durdu.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis, olaydan sonra kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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