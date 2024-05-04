Adana'da iş yerine silahlı saldırı sırasında araçla yoldan geçen kadın yaralandı

Kurşunlardan biri, saldırı sırasında 01 ANK 092 plakalı otomobiliyle olay yerinden geçen sürücü Hayriye Derin'in (43) ensesine isabet etti.

Motosikletli 2 kişi, merkez Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi'ndeki bir iş yerine silahlı saldırıda bulundu.

Adana'da bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendiği sırada aracıyla yoldan geçen kadın, ensesine kurşun isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

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