Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da iş yerine silahlı saldırı sırasında araçla yoldan geçen kadın yaralandı

        Adana'da bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendiği sırada aracıyla yoldan geçen kadın, ensesine kurşun isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 11:06 Güncelleme: 04.05.2024 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da iş yerine silahlı saldırı sırasında araçla yoldan geçen kadın yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendiği sırada aracıyla yoldan geçen kadın, ensesine kurşun isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

        Motosikletli 2 kişi, merkez Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi'ndeki bir iş yerine silahlı saldırıda bulundu.

        Kurşunlardan biri, saldırı sırasında 01 ANK 092 plakalı otomobiliyle olay yerinden geçen sürücü Hayriye Derin'in (43) ensesine isabet etti.

        3 yaşındaki oğlunu kursa bıraktıktan sonra 10 yaşındaki oğluyla eve dönerken kurşunun hedefi olan Derin'in kullandığı otomobil, karşı şeritten gelen 01 M 0262 plakalı minibüse çarparak durdu.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Polis, olaydan sonra kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Elinde fotoğraf! 3 aydır arıyor
        Elinde fotoğraf! 3 aydır arıyor
        Polisin dikkatinden kaçmadı! Oyuncak farenin içinden çıktı!
        Polisin dikkatinden kaçmadı! Oyuncak farenin içinden çıktı!
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        İşte Türkiye'nin karnesindeki son durum
        İşte Türkiye'nin karnesindeki son durum
        "Beraberliği kabul etmediler"
        "Beraberliği kabul etmediler"
        Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem
        Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem
        Erkekler menopoza girseydi
        Erkekler menopoza girseydi
        Gişelerde en başarılı 10 spor filmi
        Gişelerde en başarılı 10 spor filmi
        Trabzon’da üniversitelilere darp olayında yeni gelişme!
        Trabzon’da üniversitelilere darp olayında yeni gelişme!
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        Huzurevinde çifte cinayette saldırı anı kamerada! İki elde iki bıçak!
        Huzurevinde çifte cinayette saldırı anı kamerada! İki elde iki bıçak!
        Norveç gibi görünse de burası Türkiye
        Norveç gibi görünse de burası Türkiye
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Neandertal kadınının yüzü üç boyutlu canlandırıldı
        Neandertal kadınının yüzü üç boyutlu canlandırıldı
        Friends oyuncuları geçmişten bugüne ne kadar değişti?
        Friends oyuncuları geçmişten bugüne ne kadar değişti?
        Olaylı gece
        Olaylı gece
        Kim haklı?
        Kim haklı?
        Fenerbahçe Beko avantajı kaybetti!
        Fenerbahçe Beko avantajı kaybetti!
        Hangi illerde kuvvetli yağacak? 7 bölgede sağanak!
        Hangi illerde kuvvetli yağacak? 7 bölgede sağanak!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Karataş Belediyesinden hizmet binası ve araçlarına saldırıldığı açıklaması
        Karataş Belediyesinden hizmet binası ve araçlarına saldırıldığı açıklaması
        Adana'da yıldırım isabet eden kişi öldü
        Adana'da yıldırım isabet eden kişi öldü
        'Organ ticareti' şebekesi, nakil için geldikleri Adana'da çökertildi (2)
        'Organ ticareti' şebekesi, nakil için geldikleri Adana'da çökertildi (2)
        GÜNCELLEME - Adana'da organ ticareti yaptıkları iddiasıyla 9 kişi tutukland...
        GÜNCELLEME - Adana'da organ ticareti yaptıkları iddiasıyla 9 kişi tutukland...
        Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'ın ABD'de ölümüne ilişkin yeni iddialar
        Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'ın ABD'de ölümüne ilişkin yeni iddialar
        AK Parti'li Yılmaz: Önümüzdeki seçimlere var gücümüzle hazırlık yapmak ve...
        AK Parti'li Yılmaz: Önümüzdeki seçimlere var gücümüzle hazırlık yapmak ve...