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        Camını kırıp girdiği mağazadan kıyafet çalarken yakalanan kadın tutuklandı

        ADANA'da kapı camını kaldırım taşıyla kırarak girdiği giyim mağazasından kıyafet çalarken yakalanan Özlem Demircioğlu (38), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 11:54 Güncelleme: 04.05.2024 - 12:00
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        Camını kırıp girdiği mağazadan kıyafet çalarken yakalanan kadın tutuklandı
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        ADANA’da kapı camını kaldırım taşıyla kırarak girdiği giyim mağazasından kıyafet çalarken yakalanan Özlem Demircioğlu (38), tutuklandı. Demircioğlu, adliyeye sevki sırasında gazetecilere, “Ben hırsızlık yapmadım. Boşuna gözaltına alındım. Orası benim amcamın dükkanı” dedi.

        Olay, 2 Mayıs saat 09.30 sıralarında Seyhan ilçesi İbo Osman Caddesi’nde meydana geldi. Giyim mağazasının sahibi, sabah iş yerine geldiğinde kapı camının kaldırım taşıyla kırıldığını, içeride de cam kırıklarıyla yaralanan kadının kıyafet çaldığını gördü. Polisi arayan iş yeri sahibi, kadından dışarı çıkmasını istedi. Ancak kadın, olumsuz cevap verdi.

        İhbar üzerine gelen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı devriye ekipleri, şüpheli Özlem Demircioğlu’ndan dışarı çıkmasını istedi. Tüm ikna çabalarına karşın çıkmayı reddeden Demircioğlu, yere yatarak polis ekiplerine direndi. Polisin yaka paça gözaltına aldığı şüphelinin, elindeki sigarayı bir an olsun bırakmayıp, içmeye devam ettiği görüldü. Polis merkezine götürülen şüphelinin, ‘hırsızlık’, ‘yağma’ ve ‘gasp’ gibi suçlardan 19 kaydının olduğu belirlendi. Tedavisinin ardından polis merkezine götürülen Demircioğlu, ifadesinde, hırsızlık yapmadığını öne sürdü.

        Sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimi’ne getirilen Demircioğlu, kendini görüntüleyen gazetecilere, “Ben hırsızlık yapmadım. Boşuna gözaltına alındım. Orası benim amcamın dükkanı” dedi. Şüpheli, burada da polis aracına bindirilirken ekiplere zor anlar yaşattı. Adliyeye sevk edilen Demircioğlu, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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