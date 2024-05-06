Sağlık çalışanlarına kürekli saldırı şüphelisi, babasının cenazesine katıldıktan sonra gözaltına alındı

ADANA'nın Kozan ilçesinde çağırdığı ambulansa "Geç geldiniz" diyerek kürekle saldıran Y.A.'nın (34) babası Mehmet A. (66), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Babasının cenaze törenine katılan Y.A., daha sonra gözaltına alındı.

Olay, dün saat 02.30 sıralarında ilçeye bağlı Karacaoğlan Mahallesi Itır Sokak'ta meydana geldi. Kalp krizi geçiren Mehmet A.'ya müdahale için giden ambulansa, hasta yakınları saldırdı. İddiaya göre, "Geç geldiniz" diyerek kürekle saldıran hastanın oğlu Y.A., ambulansın camlarını kırdı. Saldırı sırasında ambulanstaki 25 haftalık hamile sağlık çalışanı Derya Kılınç, gözüne gelen cam parçaları nedeniyle yaralandı. Düşük yapma riskiyle hastaneye kaldırılan sağlık çalışanı, tedaviye alındı. Sağlık çalışanları, olayın ardından saldırıyı gerçekleştiren şüpheli Y.A. hakkında şikayette bulundu. Mehmet A., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SAĞLIK ÇALIŞANININ VE BEBEĞİN DURUMU İYİ

Hastanedeki tedavisi tamamlanan Derya Kılınç, bu sabah taburcu edildi. Kılınç'ın bebeğinin de sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan, Mehmet A.'nın cenazesi, Kozan Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sağlık çalışanlarına saldıran Y.A. da babasının cenaze törenine katıldı. Y.A., cenaze töreninin ardından gözaltına alındı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞİDDETE PROTESTO

Memur-Sen Adana İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Adana Şube Başkanı Bekir Nennioğlu ve Sağlık, Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Kozan İlçe Temsilcisi Aydın Gargın ve beraberindeki sendika üyeleri de Kozan 4 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri (ASH) İstasyonu'nun önünde basın açıklaması yaparak, sağlık çalışanlarına şiddeti protesto etti.