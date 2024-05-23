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        2 gündür kayıptı, arazide uyurken bulundu

        ADANA'nın Kozan ilçesinde mısır tarlasına gittiğini söyleyip evden çıkan ve bir daha da haber alınamayan Adem Süzgün (29), 5 kilometre mesafede arazide uyurken bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 15:03 Güncelleme: 23.05.2024 - 15:05
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        2 gündür kayıptı, arazide uyurken bulundu
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        ADANA'nın Kozan ilçesinde mısır tarlasına gittiğini söyleyip evden çıkan ve bir daha da haber alınamayan Adem Süzgün (29), 5 kilometre mesafede arazide uyurken bulundu. Süzgün, tarlada çalışırken içki içtiğini ve etkisiyle nereye gittiğini bilmediğini söyledi.

        Kozan ilçesi kırsal Hamam Mahallesi’nde ailesiyle birlikte tarım işçiliği yapan Adem Süzgün, önceki gün öğle saatlerinde çalıştıkları mısır tarlasını kontrol etmeye gitti. Ancak Süzgün geri dönmedi. Adem Süzgün’e ulaşamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, bölgede eğitimli köpeklerle arama çalışması başlattı. Yaklaşık 1,5 kilometrelik alanda yapılan aramada Süzgün bulunamadı. Bölgede çalışmalarını sürdüren Adana AFAD ve jandarma ekipleri, bölgeye yaklaşık 5 kilometre mesafede, arazide Adem Süzgün’ü uyurken buldu. Adem Süzgün, tarlada çalışırken içki içtiğini ve etkisiyle nereye gittiğini bilmediğini ifade etti.

        Jandarma ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesi'ne götürülen Adem Süzgün, sağlık kontrolünden geçirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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