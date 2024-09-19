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        Otomobil, dere yatağına devrildi: 2 yaralı

        ADANA'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 23:56 Güncelleme: 20.09.2024 - 00:00
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        Otomobil, dere yatağına devrildi: 2 yaralı
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        ADANA'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Tavşantepe Mahallesi Bademkuyu Sokak'ta meydana geldi. Mehmet D. (18) yönetimindeki 38 TH 896 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp, dere yatağına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrilen araçta sıkışan sürücü ve yanındaki Baran C. (17), ekipler tarafından otomobilden çıkarıldı. Yaralı 2 kişi, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücü Mehmet D., buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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