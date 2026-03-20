Adana ve Osmaniye'de bayramlaşma programı düzenlendi

Adana ve Osmaniye'de Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programları yapıldı.



Adana Valiliği tarafından Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli'nde düzenlenen programda, Vali Mustafa Yavuz, protokol üyeleri, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bayramlaştı.



Programda konuşan Vali Yavuz, güzel bir ramazan ayının geride bırakıldığını söyledi.



Ramazan ayında şahit oldukları birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin daha da artarak devam etmesi temennisinde bulunan Vali Yavuz, herkesin bayramını kutladı.



- Osmaniye



Osmaniye Valiliğince düzenlenen bayramlaşma programı Devlet Bahçeli Meydanı'nda gerçekleştirildi.



Katılımcılarla bayramlaşan Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, herkesin bayramını kutladı.



Programa, AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

